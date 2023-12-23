نقش ثبت احوال در سلامت انتخابات بسیار حیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیا عاشوری بعد از ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره ثبت احوال رشت ضمن تبریک به مناسبت (سوم تا نهم دی) هفته ثبت احوال اظهار کرد: ثبت احوال به عنوان متولی ثبت وقایع توانست همزمان با رشد فناوری روز نقش به سزایی در تعالی سازمان و ارائه خدمت به مردم و دستگاه‌های اجرایی ایفا کند.

وی با اشاره به نقش ثبت احوال در انتظام بخشی به جامعه افزود: با توجه به برگزاری انتخابات پیش رو ثبت به موقع وقایع حیاتی و احصای نرخ بازه رشد جمعیت و سلامت انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

عاشوری افزود: داشتن آمار و اطلاعات از وضعیت جامعه بر اساس وقایع ۴ گانه ازدواج، فوت، طلاق و موالید در شناسایی بهتر شرایط اجتماعی و برنامه ریزی های کلان حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه آمار و ثبت وقایع حیاتی می‌تواند برای آینده چشم اندازی نو ترسیم کند، ادامه داد: ثبت احوال از این جهت اهمیت دارد که در حقیقت مرکز آمارگیری دقیق و محلی برای استحکام اسناد بوده و اسناد موجود در آن معرف هویت افراد است.

سرپرست فرمانداری رشت با اشاره به اینکه داشتن نام نیک حق هر فرد است، گفت: والدین نسبت به انتخاب نام فرزندان خود دقت لازم را داشته باشند و در نامگذاری‌ها به معنای آن توجه کرده و نام‌های ایرانی و اسلامی انتخاب کنند.