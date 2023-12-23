به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با عنایت به آگهی منتشر شده در روزنامه‌های کیهان و فرهیختگان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (نوبت اول) و ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ (نوبت دوم)، سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد، تعداد ۵، ۳۶۲، ۶۵۷، ۶۵۰ (پنج میلیارد و سیصد و شصت و دو میلیون و ششصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه) سهم، معادل ۵۱ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را از کد معاملاتی “وزا ۰۰۲۲۳ ” و به صورت “معاف از مالیات”؛ با شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ۱۰ درصد نقد طی مهلت ۲۰ روز کاری و مابقی به صورت اقساط طی ۶ سال با فواصل زمانی ۶ ماهه و نرخ سود ۲۳ %، به قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرا بورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ % به شرط آنکه از مبلغ ۳، ۶۴۹ ریال کمتر نباشد، مطابق اطلاعیه فرا بورس عرضه نماید. روز عرضه، ۱۲ دیماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

ارزش پایه سهام قابل عرضه شرکت ورزشی فرهنگی پرسپولیس ۲۱.۱۶۱.۰۴۷.۰۸۶.۹۰۰ ریال، معادل ۵.۳۶۲.۶۵۷.۶۵۰ سهم به صورت بلوکی (۵۱ درصد)، عرضه خواهد شد.

متقاضیان خرید سهام شرکت پرسپولیس برای اطلاع از مندرجات کامل آگهی و شرایط در نظر گرفته شده می‌توانند به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند. همچنین می‌توانند در صورت هرگونه ابهام احتمالی با شماره تلفن‌های ۸۳۳۳۹۵۱۵ یا ۸۸۰۸۳۶۴۰ تماس حاصل نمایند.