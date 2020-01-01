به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به اینکه عملیات گاز رسانی به ۳۰۰ روستای لرستان در حال انجام است، اظهار داشت: با بهره برداری این پروژه‌های گازرسانی روستایی، میزان تحت پوشش بودن روستاهای استان به بالغ بر ۹۴ درصد می‌رسد.

وی با اشاره به انجام مطالعات گازرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، عنوان کرد: پیمان این پروژه‌ها نیز در آینده نزدیک منعقد خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز لرستان، گفت: با اجرای این پروژه‌ها نیز بیش از ۹۶ درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز بهره مند می‌شوند.

خدایی، افزود: با گاز رسانی به روستاها و شهرها بالغ بر ۵۳۲ هزار مشترک گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و اداری خواهیم داشت.