به گزارش خبرنگار مهر، نشست «روزنامه‌نگاری اندیشه»؛ یادبود مرحوم محمدامیر خوش‌صحبتان روزنامه‌نگار اندیشه و عدالت برگزار می‌شود.

زمان برگزاری یکشنبه سوم دی‌ماه رأس ساعت ۱۶ الی ۱۸ است.

محل برگزاری این نشست، سالن اجتماعات خبرگزاری مهر، واقع در خیابان استاد نجات اللهی، بالاتر از خیابان سمیه، کوچه مرحوم رضا مقدسی است.

گفتنی است مرحوم محمدامیر خوش‌صحبتان روزنامه‌نگار و نویسنده فرهنگ، دین و اندیشه ۲۹ آبان ماه در حالی که از سفر زیارت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) باز می‌گشت در پی سانحه رانندگی درگذشت. وی از همکاران مؤسسه الحیات و از نزدیکان مرحوم علامه محمدرضا حکیمی محسوب می‌شد.سردبیری مجله‌های «آینده‌سازان» و «مصوت»، سردبیری پایگاه مطالعاتی سدید و مدیریت مدرسه آزاد روزنامه‌نگاری، بخشی از کارنامه او در فرهنگ و رسانه است.

این مراسم از طریق خبرگزاری مهر، پخش زنده می‌شود.