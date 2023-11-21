به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامیر خوش‌صحبتان روزنامه‌نگار و نویسنده فرهنگ، دین و اندیشه دوشنبه‌شب ۲۹ آبان در پی سانحه رانندگی درگذشت.

وی از همکاران مؤسسه الحیات و از نزدیکان مرحوم علامه محمدرضا حکیمی محسوب می‌شد.

سردبیری مجله‌های آینده‌سازان و مصوت، سردبیری پایگاه مطالعاتی سدید و مدیریت مدرسه آزاد روزنامه‌نگاری، بخشی از کارنامه او در فرهنگ و رسانه است. فعالیت در روزنامه‌های مختلف نیز از کارهای این روزنامه‌نگار جوان و باتجربه است.

خوش‌صحبتان در سال ۱۴۰۰ در همکاری با خبرگزاری مهر، پرونده عدالت و آزادی در کلام متفکران انقلاب را تدوین و منتشر کرد.

پیکر زنده‌یاد خوش‌صحبتان، ساعت ۹ پنج‌شنیه دوم آذر، از سالن تطهیر بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد.

گروه رسانه‌ای مهر، درگذشت این روزنامه‌نگار و نویسنده فرهنگی و دوست بزرگوار را به خانواده، دوستان و همکاران وی تسلیت می‌گوید.