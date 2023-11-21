به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامیر خوشصحبتان روزنامهنگار و نویسنده فرهنگ، دین و اندیشه دوشنبهشب ۲۹ آبان در پی سانحه رانندگی درگذشت.
وی از همکاران مؤسسه الحیات و از نزدیکان مرحوم علامه محمدرضا حکیمی محسوب میشد.
سردبیری مجلههای آیندهسازان و مصوت، سردبیری پایگاه مطالعاتی سدید و مدیریت مدرسه آزاد روزنامهنگاری، بخشی از کارنامه او در فرهنگ و رسانه است. فعالیت در روزنامههای مختلف نیز از کارهای این روزنامهنگار جوان و باتجربه است.
خوشصحبتان در سال ۱۴۰۰ در همکاری با خبرگزاری مهر، پرونده عدالت و آزادی در کلام متفکران انقلاب را تدوین و منتشر کرد.
پیکر زندهیاد خوشصحبتان، ساعت ۹ پنجشنیه دوم آذر، از سالن تطهیر بهشت زهرا (س) تشییع خواهد شد.
گروه رسانهای مهر، درگذشت این روزنامهنگار و نویسنده فرهنگی و دوست بزرگوار را به خانواده، دوستان و همکاران وی تسلیت میگوید.
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