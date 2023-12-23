تداوم وزش تندباد تا روز دوشنبه در اردبیل

مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی و با توجه به هشدار سطح نارنجی شماره ۶۵ وزش باد تند تا شدید تا عصر دوشنبه در سطح استان تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در بعضی ساعات و به صورت لحظهای گاهی بیش از ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت هم خواهد رسید، گفت: با توجه به گذر امواج ناپایدار از سطح استان در برخی از مناطق مرکزی و به ویژه در مناطق جنوبی استان بارندگی انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: بارش ابتدا به صورت باران و برف بوده و در روز دوشنبه با کاهش دمای هوا به صورت برف خواهد بود که با توجه به بارش برف و وزش باد در ارتفاعات و گردنههای مواصلاتی مخصوصاً در گردنههای مواصلاتی جنوب استان کولاک برف موجب اختلال در تردد و کاهش دید افقی میشود.
کوهی با بیان اینکه توجه به هشدارهای شماره ۶۵ و ۶۶ مرکز پیشبینی استان اردبیل توصیه میشود، خاطرنشان کرد: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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