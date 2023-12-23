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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

فراخوان ۴.۵ میلیون خودرو توسط شرکت هوندا

فراخوان ۴.۵ میلیون خودرو توسط شرکت هوندا

شرکت خودروسازی هوندا حدود ۴.۵ میلیون خودرو در سراسر جهان را به دلیل نقص فنی فراخوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خودروسازی هوندا اعلام کرد که واحد آمریکایی هوندا موتور در حال فراخوانی حدود ۴.۵ میلیون خودرو در سراسر جهان به دلیل خطرات خرابی پمپ بنزین است.

این فراخوان شامل ۲.۵۴ میلیون دستگاه خودرو در ایالات‌متحده است و پس از آن صورت می‌گیرد که این خودروساز قبلاً ۶۲۸ هزار خودروی آمریکایی را در سال ۲۰۲۱ و ۱۳۶ هزار خودرو را در سال ۲۰۲۰ به دلیل همین موضوع فراخوان کرده بود.

این فراخوان شامل مدل‌های مختلف از جمله مدل‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ از جمله هوندا سیویک، هوندا اینسایت، ریجلاین، اودیسه، Civic و HR-V است.

کد مطلب 5974193
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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