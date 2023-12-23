فراخوان ۴.۵ میلیون خودرو توسط شرکت هوندا

به گزارش خبرنگار مهر، خودروسازی هوندا اعلام کرد که واحد آمریکایی هوندا موتور در حال فراخوانی حدود ۴.۵ میلیون خودرو در سراسر جهان به دلیل خطرات خرابی پمپ بنزین است.
این فراخوان شامل ۲.۵۴ میلیون دستگاه خودرو در ایالاتمتحده است و پس از آن صورت میگیرد که این خودروساز قبلاً ۶۲۸ هزار خودروی آمریکایی را در سال ۲۰۲۱ و ۱۳۶ هزار خودرو را در سال ۲۰۲۰ به دلیل همین موضوع فراخوان کرده بود.
این فراخوان شامل مدلهای مختلف از جمله مدلهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ از جمله هوندا سیویک، هوندا اینسایت، ریجلاین، اودیسه، Civic و HR-V است.
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