تل آویو: سربازان مصری مرز را خالی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع آگاه امروز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به مصر اعلام کرده است که قصد اشغال محور فیلادلفیا میان مرز غزه و مصر را دارد و از سربازان مصری خواست که مرز را خالی کنند.

این منابع بیان کردند: اشغالگران به مصر اعلام کرده اند که مسؤولیتی در قبال جان هیچ سرباز مصری در جریان اشغال مناطق مرزی با مصر را ندارند و این عملیات در منطقه خواه مصر بپذیرد یا رد کند، تداوم خواهد یافت.

این درحالی است که اواخر آذرماه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که مصر پس از بمباران محور صلاح الدین موسوم به «محور فیلادلفیا» در امتداد مرز بین نوار غزه و مصر، خشم شدید و بی‌سابقه خود را در واکنش به این اقدام ابراز کرد.

به گفته منابعی که با پایگاه خبری صهیونیستی i24NEWS گفتگو کردند، اسرائیل از وجود تونل‌هایی در شرق رفح در امتداد محور صلاح الدین بیم دارد. این در حالی است که قاهره بارها به صراحت اعلام کرده است که منطقه مرزی فاقد هرگونه تونلی است که نوار غزه و شبه جزیره سینا را به هم وصل کند.

بر اساس گزارش‌ها، مصر خشم و اعتراض شدید خود را به طرف اسرائیلی به علت انجام چندین حمله در نزدیکی محور صلاح الدین در حد فاصل مصر و نوار غزه ابلاغ کرده است، به ویژه که بر اساس توافق دوجانبه انجام هر گونه اقدام نظامی در این محور مستلزم کسب مجوز قبلی از طرف مقابل است.

در همین زمینه، روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که نگرانی شدیدی در میان سرویس‌های امنیتی اسرائیل از فرار مقامات ارشد حماس از طریق تونل‌های واقع در زیر محور صلاح الدین به شبه جزیره سینا وجود دارد و به همین علت این محور بمباران می‌شود.

این روزنامه اعلام کرد: حملات و عملیات‌های انجام شده در محور صلاح الدین پس از هفتم اکتبر منجر به افزایش تنش در روابط اسرائیل و مصر شد و حتی توافقات قبلی را تضعیف کرد.

محور صلاح الدین که به محور فیلادلفیا نیز شناخته می‌شود، منطقه‌ای به طول ۱۴ کیلومتر و عرض تنها چند صد متر است که در امتداد مرز بین غزه و مصر قرار دارد. این منطقه حائلی است که به عنوان بخشی از پیمان کمپ دیوید ایجاد شده است، اما با عقب نشینی اسرائیل از غزه، کنترل آن با حضور ناظران اتحادیه اروپا به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شده است.