جشنواره فرهنگی آموزشی واژه «آب» در بردسکن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان زاده، فرماندار شهرستان بردسکن ظهر شنبه در پانزدهمین جشنواره فرهنگی آموزشی واژه آب با هدف نهادینه سازی فرهنگ صحیح مصرف آب، در سالن ایثار هنر ارشاد اسلامی بردسکن برگزار شد، اظهار کرد: هر سال این جشنواره در مدارس اجرا ولی امسال با دعوت از چند مدرسه در کانون ایثار برگزار شد تا دانشآموزان در کنار یکدیگر لحظات شادی داشته باشند و از این طریق با روش درست مصرف آب آشنا شوند.
فرماندار شهرستان بردسکن با بیان اینکه آب حیاتیترین ماده در جهان است، افزود: امیدواریم دانشآموزان به عنوان نماینده شرکت آب و فاضلاب در خانواده ها در ترویج مصرف درست آب کمک کنند.
وی با تاکید بر لزوم ترویج مصرف درست آب اظهار کرد: آموزش شیوه درست مصرف آب باید از کودکان آغاز شود.
دهقان زاده طی سخنانی در خصوص مصرف صحیح آب و اجرای چرخه تولید آب برای دانش آموزان از تلاش معلمان و دانش آموزان برای ترویج فرهنگ صرفه جویی در جامعه تقدیر و بر گسترش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه تاکید کرد.
جنگ آینده جنگ آب است
حسین مهدوی اولیایی، رئیس امور ابفای شهرستان بردسکن نیز در این جشنواره اظهار کرد: جنگ آینده جنگ آب است زیرا کمبود این ماده حیاتی با توجه به افزایش جمعیت بیشتر احساس خواهد شد.
رئیس امور ابفای شهرستان بردسکن گسترش مفاهیم و اصول صحیح مصرف آب، جلب مشارکت کودکان و نوجوانان برای ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب، پرورش خلاقیت و استعدادهای کودکان و آشنایی و تفکر بیشتر آنها در زمینه شیوههای مختلف مصرف درست آب از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره نام برد.
گفتنی است؛ در این جشنواره برنامههای متنوع و شادی از جمله آیتمهای نمایشی با موضوع نحوه صحیح مصرف آب اجرا شد. این جشنواره با بخشهای مختلفی از جمله رنگ آمیزی طرحهای سیاه و سفید ویژه دانش آموزان در خصوص آب و تهیه کاردستی با موضوع جشنواره همراه بود.
همچنین اهدای جوایز به دانش آموزان برتر فعالیتهای فرهنگی با موضوع آب، از دیگر برنامههای پانزدهمین جشنواره واژه آب بود که تلاش شد با اجرای برنامههای شاد، روش درست مصرف آب به دانشآموزان آموزش داده شود.
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