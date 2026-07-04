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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۵

آموزش بیش از ۲۱۳ هزار دانش آموزش مشهدی برای مصرف بهینه آب

آموزش بیش از ۲۱۳ هزار دانش آموزش مشهدی برای مصرف بهینه آب

مشهد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از آموزش بیش از ۲۱۳ هزار دانش آموزش مشهدی توسط گروه های مروجین مصرف بهینه آب خبرداد.

حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بی بدیل فرهنگسازی درمدیریت مصرف آب با اولویت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: گروه های مروجین مصرف بهینه آب این شرکت، طی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، آموزش های لازم پیرامون اهمیت و بحران آب و روش های صرفه جویی و مدیریت مصرف آب را به بیش از ۲۱۳ هزار دانش آموزش مشهدی ارائه دادند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد افزود: این آموزش ها در قالب بیش از ۵۵۰۰ کلاس و برگزاری ۱۱۰ جشن نخستین واژه آب با همکاری آموزش و پرورش صورت پذیرفته و در تمام طول سال نیز در جریان است.

وی با بیان اینکه اعضای گروه مروجین مصرف بهینه آب شرکت آبفای مشهد، به صورت دوره ای تحت آموزش های تخصصی فنی و مدیریت مصرفی قرار می گیرند خاطرنشان کرد: این گروه ها بر اساس نیاز روز، فعالیت در زمینه های مختلف اجتماعی اعم از آموزش دانش آموزان، معلمان، بانوان، حضور در مساجد و فرهنگسراها، برگزاری نمایشگاه های عکس در محیط های مختلف همچون ادارات و سازمان ها و مراجعه به مشترکین پرمصرف را در دستور کار خود دارند.

اسماعیلیان نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه و مدیریت مصرف آب را مهم ترین راه برون رفت از شرایط بحرانی آب در مشهد دانست و خاطرنشان کرد: به لطف خدا و با همراهی مردم عزیز از شرایط دشوار تابستان ۱۴۰۴ بدون قطعی آب گذر کردیم و در تابستان پیش رو نیز همواره نیازمند توجه بیش از پیش زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی به موضوع مدیریت مصرف هستیم تا ان شاءالله از ایام اوج مصرف تابستان بدون قطعی و مشکل خاصی عبور کنیم.

کد مطلب 6878756

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