به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نظری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین‌شهر در پی هشدار هواشناسی سطح نارنجی در حالت آماده باش قرار گرفتند.

وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی و همچنین اعلام آماده باش مرکز ای‌. او. سی معاونت امداد و نجات استان اردبیل جهت خدمت‌رسانی به حادثه دیدگان، جمعیت هلال احمر شهرستان مشگین‌شهر با فعالیت دو پایگاه امداد و نجات جاده‌ای و کوهستان و همچنین تیم‌های عملیاتی، آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مشگین‌شهر با اشاره به اینکه نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر در محورهای مواصلاتی شهرستان در آماده باش کامل به سر می‌برند، ادامه داد: ندای امداد ۱۱۲ جمعیت هلال احمر به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به حوادث مختلف است.