تیم های راه یافته به نیمه نهایی جام حذفی تنیس مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری پنجمین روز جدول اصلی رقابت های جام حذفی آقایان ( جام خلیج فارس ) در زمین های تنیس المپیک کیش ، تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی با هم مسابقه دادند.

در راند چهارم این مسابقات نیرو تابلو ریلی با نتیجه۲ بر صفر ملوان نداجا الف را برد، البرز گاز کیش با همین نتیجه اوتار را شکست داد، املاک برادران با نتیجه ۲ بر صفر مقابل الکت شکست خورد و رعد پدافند ارتش با همین نتیجه تیم ۲۶ را برد.

به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی این مسابقات تیم

نیرو تابلو ریلی با البرز گاز کیش مسابقه می دهد و الکت به مصاف رعد پدافند ارتش می رود تا تکلیف تیم های حاضر در فینال مشخص شود.

این مسابقات با حضور ۱۲۹ تیم از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی ،اردبیل ، اصفهان ، البرز ، بوشهر ، تهران ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خوزستان ، زنجان ، سمنان ،سیستان و بلوچستان ، فارس ، قم ، کرمان ، گیلان ، مازندران، هرمزگان ، یزد، منطقه آزاد انزلی، جزیره کیش ، جزیره قشم و تیم های آینده سازان به مدت ۱۴ روز در زمین های تنیس المپیک کیش برگزار می شود.

سرداوری این مسابقات بر عهده حسن لاچینانی سرداور نشان سفید کشورمان است و مهران قدسی مدیریت این دوره را بر عهده دارد.