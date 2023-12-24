کیسه فریزرهای نانویی با قابلیت ۱۰ بار مصرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، پگاه گوشه، مدیر بخش تحقیق و توسعه این شرکت در این باره گفت: کیسه فریزرهای نانویی این شرکت را می‌توان تا ۱۰ بار استفاده کرد بدون این که افت خواص داشته باشد. افزودن جزء نانویی در این کیسه موجب افزایش ماندگاری مواد غذایی و کاهش دورریز و آسیب کمتر به محیط زیست در این محصول نانویی شده است.

گوشه افزود: این محصول دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو بوده و تست‌های مربوط به وزارت بهداشت را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است. از آنجایی که کیسه فریزر با مواد غذایی در ارتباط است، باید آزمون‌های متعددی برای دریافت پروانه محصول انجام می‌شد.

وی با بیان اینکه تا دو ماه آینده این محصول با طراحی و بسته‌بندی جدیدی به بازار عرضه می‌شود، خاطر نشان کرد: قرار است کیسه فریزرها در دو سایز مختلف عرضه شوند. از مزیت‌های این کیسه‌ها می‌توان به افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی در آن اشاره کرد، به طوری که تا ۳ برابر طولانی‌تر مواد غذایی را نگه می‌دارد و در عین حال عطر و مزه مواد غذایی در آن تغییر نمی‌کند.

مدیر عامل این شرکت اضافه کرد: این کیسه نانویی همچنین از اکسیداسیون در سطح مواد پروتئینی نظیر گوشت جلوگیری می‌کند و دور ریز مواد غذایی را به حداقل می‌رساند. از هر کیسه فریزر می‌توان بین ۵ تا ۱۰ بار استفاده کرد که این موضوع میزان مصرف کیسه را به حداقل می‌رساند و آسیب کمتری به محیط زیست می‌رساند.

به گفته وی بخشی از مواد اولیه مصرفی توسط خود شرکت و بخشی نیز از یک شرکت نانویی ایرانی تهیه می‌شود.

این شرکت کیسه نگهداری مواد غذایی آنتی‌باکتریال حاوی نانو ذرات اکسید روی را به بازار عرضه می‌کند و با استفاده از فناوری‌های روز محصولات مختلفی از جمله کیسه زباله، دستکش یکبار مصرف، سلفون، کیسه فریزر و سفره یکبار مصرف به بازار عرضه می‌کند.