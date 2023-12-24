اختصاص ۶ هزار میلیارد ریال برای طرح سد و شبکه آبیاری اراضی پلدشت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی عصر یکشنبه در جلسه بررسی طرح سد و شبکه آبیاری اراضی پلدشت افزود: بعد از رفع مشکلات حقوقی طرح سد و شبکه آبیاری اراضی شهرستان پلدشت، اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال به طرح از محل رفع انسداد از حسابهای توقیف شده تزریق و عملیات اجرایی آن از سرگرفته شد.
وی ادامه داد: با توجه به اختلافات حقوقی که بین شرکت پیمانکار و بخشهای دیگر مجموعه اجرا کننده آب منطقهای به وجود آمده و باعث تشکیل پروندههای مختلف و متعدد شده بود در یک روند قضائی که وجوهی هم برداشت؛ و حسابها توقیف شده؛ و عملاً اجرای این طرح بزرگ را به تعطیلی کشانده بود.
عتباتی ادامه داد: با جلسات متعددی که داشتیم و با پیگیرهایی که از سوی مجموعه مدیریت قضائی استان موضوع به صورت دقیق مجدداً پیگیری شد و با ورود دیوان عالی کشور و بحث اعنال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده الحمدالله مشکلات حقوقی و قضائی این طرح به صورت کامل حل شد اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال به طرح از محل رفع انسداد از حسابهای توقیف شده به طرح تزریق شد و عملیات اجرایی آن از سر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: طرح بزرگ کرم آباد بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی شمال غرب کشور در شهرستان پلدشت است و سدی که چهار سال است از آبگیری و افتتاح آن میگذرد، ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
اسدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت نیز در این نشست گفت: با بهره برداری از این طرح بزرگ علاوه بر اینکه تحول بزرگ در بخش کشاورزی استان و شهرستان روی خواهد داد میزان تولیدات محصولات کشاورزی از ۱۶۰ هزار تن در سطح شهرستان پلدشت به ۳۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
این سد با ظرفیت ۵۴ میلیون متر مکعب با ارتفاع ۴۳ متر از بستر رودخانه و با عرض تاج ۱۰ متر و با خط انتقال ۲۰ کیلومتر و با سه ایستگاه پمپاژ در نزدیکی روستای کرم آباد شهرستان پلدشت احداث میشود.
با اختصاص هشت میلیارد دلار اعتبار در سال ۱۳۹۴ از محل صندوق توسعه ملی، برای اجرای طرحهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و توسعه شبکههای آبیاری و زهکشی در کشور، مراحل احداث سد کرم آباد پلدشت نیز در حاشیه رودخانه مرزی ارس آغاز شد. طرحی که سالانه ۱۱۲ مترمکعب آب برای آبیاری ۱۹۲۰۰ هکتار از اراضی بایر و دیم شهرستانهای پلدشت و شوط از رودخانه مرزی ارس برداشت میشود.
با بهره برداری از طرح بزرگ کرم آباد برای ۱۵ هزار نفر در بخش کشاورزی شغل ایجاد خواهد شد.
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