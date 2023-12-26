به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب بهادری در راستای پیگیری مصوبات استاندار هرمزگان به بخش مرکزی عصر دوشنبه در بازدید از محور تازیان پایین به سمت پنج روستا گفت: با توجه حجم تردد در محور تازیان پایین به سمت پنج روستای چاهو، بلندو، سودرو، گربند و شهرو با تصویب کمک ۱۰ میلیاردی شرکت نفت در راستای مسوولیت های اجتماعی به زودی این محور تعریض می شود.

وی به وجود مشکلاتی در این جاده از جمله کمبود روشنایی اشاره کرد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با مدیران شرکت توزیع همزمان با تعریض جاده روشنایی این مسیر نیز تامین خواهد شد.

بهادری با اشاره به اینکه به دنبال رفع تمامی نقاط حادثه خیز در سطح شهرستان بندرعباس هستیم ادامه داد: در فاز اول بهسازی محور پنج روستا ۱۸ کیلومتر از این مسیر به زودی تعریض خواهد شد.

در ادامه سیاوش ترابی بخشدار مرکزی در جریان این بازدید ضمن تشریح مشکلات و روند عملیات اجرایی پروژه‌های روستایی این بخش، خاطرنشان کرد: اعتبارات موردنیاز برخی از این پروژه‌ها براساس اولویت‌بندی از محل اعتبارات دهیاری‌ها و کمک اهالی تأمین شده و به زودی شاهد اجرای آنها خواهیم بود.