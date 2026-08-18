قیمت نفت برنت از ۹۰ دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی کاهش چشمانداز دستیابی به توافق برای پایاندادن به درگیریهای خاورمیانه و خطرهای پیشروی عرضه انرژی، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در معاملههای روز سهشنبه (۲۷ مرداد) به بیش از ۹۰ دلار بهازای هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام شاخص برنت تا ساعت ۶ و ۴۱ دقیقه روز سهشنبه به وقت گرینویچ با ۸۹ سنت یا یک درصد افزایش به ۹۱ دلار و ۷۶ سنت برای هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ۳۰ ژوئیه (هشتم مرداد) است.
در همین حال، قیمت نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با یک دلار و ۵ سنت افزایش، ۸۵ دلار و ۵۵ سنت بهازای هر بشکه دادوستد شد که بالاترین سطح از ۳۱ ژوئیه (نهم مرداد) است.
پیشرفت در مذاکرات صلح و ازسرگیری تردد نفتکشها از تنگه راهبردی هرمز متوقف شده است؛ موضوعی که خطر تداوم درگیریها و اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است.
تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت کیسیام ترید، گفت: قیمت نفت در آغاز هفته به دلیل تحولات خاورمیانه افزایش یافته است.
سوورو سارکار، مدیر بخش تحقیقات انرژی در بانک دیبیاس، گفت: عدم دستیابی به توافق برای پایاندادن به درگیریها بر پیشبینیهای قیمت نفت در سهماه چهارم و حتی در سال ۲۰۲۷ تأثیر خواهد گذاشت.
وی همچنین پیشبینی کرد: با تداوم تردیدها درباره توافق، قیمت نفت در کوتاهمدت بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار برای هر بشکه خواهد بود.
در همین حال، نظرسنجی اولیه رویترز در روز دوشنبه نشان داد که ذخیرهسازیهای نفت خام و فرآوردههای نفتی آمریکا هفته گذشته کاهش یافته است.
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