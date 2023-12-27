اولین ال سی شبکه بانکی ایران، در روسیه گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در روسیه توسط بانک سپه گشایش یافت.

این اقدام بعد از تحریم‌های ترامپ یا به اصطلاح "سیاست فشار حداکثری" بی‌سابقه است. ارزش این LC که از امروز مورد استفاده قرار گرفته، برای شروع مبلغ ۱۷ میلیون یورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده می‌شود.

این همکاری مشترک و راهگشا، نمایان‌گر آغاز فصل جدیدی از روابط بانکی ایران با کشورهای خارجی خواهد بود.

در واقع این گشایش اعتبار، امکان خرید آسان و اعتباری توسط تجار ایرانی از کشور روسیه را فراهم کرده است که در تسهیل واردات به کشور کمک کننده خواهد بود.