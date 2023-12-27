به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی مجری طرح گیاهان دارویی، گفت: این باراندازها ابتدا به صورت پایلوت در قطب‌های تولید گیاهان دارویی و بر اساس تقاضای بخش خصوصی و سپس در تمام استان‌های کشور ایجاد می‌شوند. راه‌اندازی باراندازهای گیاهان دارویی بیشتر در استان‌هایی همچون اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، تهران و کهکیلویه و بویراحمد پیش‌بینی می‌شود.

زینلی با بیان این که تمام باراندازهای محصولات گیاهان دارویی برای تجهیز امکانات خود از طریق اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت می‌شوند، گفت: امیدواریم با پیشنهاد ما به دولت، باراندازهای گیاهان دارویی بتوانند از کمک‌های دولتی استفاده کنند.

وی درباره استانداردسازی فعالیت‌های باراندازها، افزود: تا یک ماه آینده تمام دستورالعمل لازم برای فعالیت‌های استاندارد این باراندازها با کمک مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی آماده و به استان‌های کشور ابلاغ می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تخاطرنشان کرد: قرار است در باراندازها تمام محصولات کشاورزی هم خریداری و هم به لحاظ غذایی و دارویی به طور مشخص جداسازی شود و صادرکنندگان گیاهان دارویی نیز باید محصولات مورد نیاز خود را از این مراکز خریداری کنند. تاکنون دو بارانداز برای گیاهان دارویی در اصفهان راه‌اندازی شده است.

زینلی بر توسعه زنجیره‌های تولید در بخش گیاهان دارویی تاکید کرد: یکی از اهداف ما توسعه و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه گیاهان دارویی است و در این راستا راه‌اندازی باراندازها به ساماندهی و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات کمک می‌کند. در حال حاضر برخی از تولید کنندگان گیاهان دارویی در مزارع کوچک در زمینه فروش محصولات خود با مشکل روبرو هستند و راه‌اندازی باراندازها کمک مؤثری برای رفع این مساله است.