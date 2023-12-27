به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم زاده بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ حل نیازهای فناورانه گردشگری با رویکرد فناوریهای نوین به میزبانی پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود هدف از این رویداد را حل نیازهای فناورانه گردشگری در استان سمنان دانست.
وی با بیان اینکه گردشگری کشورمان و طبیعتاً استان سمنان نیازهای مختلفی دارد که فناوری یکی از آنها است، افزود: حل نیازهای فناورانه گردشگری با رویکرد فناوریهای نوین با توجه به ایدههای مطرح شده در چنین همایشهایی در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی سمنان قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان با اشاره به ظرفیتهای خوب گردشگری استان بیان کرد: شناساندن این ظرفیتها با واقعیت مجازی، فناوری دیجیتال و… در قالب ایدههای فناورانه و نوآورانه میتواند بسیار کمک کننده باشد.
کرم زاده با بیان اینکه فناوری به بهرهوری بیشتر در حوزه گردشگری استان سمنان کمک میکند، گفت: یکی از راههای توسعه گردشگری و جذب گردشگران، استفاده از طرحهای فناورانه و خلاقانه شرکتکنندگان در رویداد بزرگ حل نیازهای فناورانه گردشگری با رویکرد فناوریهای نوین است.
به گزارش مهر، رویداد بزرگ حل نیازهای فناورانه گردشگری امروز با حضور تیمهای مختلف از بخشهای مختلف استان سمنان در زمینه حل مسائل گردشگری با رویکرد فناوریهای نوین در شاهرود برگزار شد این همایش فردا هم در پارک علم و فناوری استان سمنان ادامه خواهد یافت.
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