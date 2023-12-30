آمار قابل قبول زاهدی در پرسپولیس/ ۳۱ درصد امتیازها از آن شهاب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در فصل بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر تاکنون با انجام ۱۴ بازی و کسب ۲۹ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال تهران در رده سوم جدول قرار گرفته است. در پایان فصل بیست و دوم عیسی آل کثیر از جمع شاگردان یحیی گل محمدی جدا شد و به سپاهان پیوست و با شروع مسابقات و در پایان هفته دوم، مهدی عبدی نیز با قرارداد قرضی و به مدت یک فصل راهی تراکتور تبریز شد تا شهاب زاهدی خرید جدید سرخ‌ها در خط حمله بی رقیب باشد.

با وجود اینکه زاهدی در این فصل به صورت قرضی از تیم زوریا لوهانسک اوکراین به پرسپولیس آمده اما انتظارات از او برای گلزنی در این تیم بسیار بالا است و در هفته‌های ابتدایی که پرسپولیس در روند گلزنی با مشکل مواجه بود، کارشناسان فوتبال و هواداران این تیم از عملکرد این بازیکن در خط حمله ناراضی بودند.

اولین گل زاهدی برای پرسپولیس در دیدار با گل گهر سیرجان و در هفته هفتم همراه بود که با تک گل او پرسپولیس توانست به ۳ امتیاز بازی دست یابد؛ اوج درخشش زاهدی به دیدار با پیکان مربوط می‌شد که او توانست با هت‌تریک برابر این تیم علاوه بر کسب ۳ امتیاز نام خود را در جمع بازیکنانی که در تاریخ پرسپولیس به ۳ گل زده در یک بازی رسیده اند، ثبت کند.

در دیدار برابر نساجی هم که زاهدی جایگزین نبیل باهویی شده بود، توانست تک گل ۳ امتیاز تیمش را به ثمر برساند تا پرسپولیس در این فصل با گل‌های زاهدی ۹ امتیاز کسب کند. باتوجه به اینکه پرسپولیس ۲۹ امتیازی است این مهاجم که انتقادهای زیادی هم علیه خود می‌دید تاکنون توانسته ۳۱ درصد از امتیازهای پرسپولیس را به تنهایی کسب کند تا نشان دهد یکی از مهره‌های تأثیر گذار تیم یحیی گل محمدی است.

تیم پرسپولیس در هفته پایانی نیم فصل اول روز دوشنبه ۱۱ دی در رفسنجان میهمان تیم مس خواهد بود و باید دید زاهدی می‌تواند در این بازی هم برای تیمش گلزنی کند یا خیر.