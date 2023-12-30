به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته پانزدهم بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه (۹ دی) با برگزاری دو دیدار در تهران و تبریز پیگیری خواهد شد که طی آن استقلال به مصاف پیکان خواهد رفت و تراکتور در ورزشگاه خانگی از تیم صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد.

شاگردان جواد نکونام که با بازگرداندن امتیازات سپاهان صدر جدول را به این تیم اصفهانی واگذار کردند، امیدوارند با پیروزی برابر پیکان مجدداً به صدر برگردند و منتظر دیدار هفته پایانی سپاهان باشند تا در صورت شکست دوباره این تیم عنوان صدرنشینی نیم فصل را به خود اختصاص دهند.

استقلال که با ۲۹ امتیاز در رده دوم قرار دارد در صورت پیروزی برابر پیکان ۳۲ امتیازی خواهد شد و موقتاً صدر را از سپاهان ۳۱ امتیازی پس خواهد گرفت اما باید منتظر نتیجه دیدار این تیم با شمس آذر هم باشد که برای زردپوشان اصفهانی جدال سختی خواهد بود و احتمال از دست دادن امتیاز برای این تیم وجود دارد.

شاگردان جواد نکونام حریفی را پیش رو دارند که موقعیت مناسبی در جدول ندارد اما به دلیل تغییراتی که در کادر فنی این تیم ایجاد شده شاید بتواند برابر آبی پوشان قد علم کند. رضا عنایتی که یکی از بازیکنان قدیمی و بهترین گلزنان تاریخ باشگاه استقلال است، سرمربی تیم پیکان شده و در این دیدار می‌تواند با گرفتن امتیاز از استقلال بخشی از ذهنیت‌ها در مورد عملکردش در تیم امید را از بین ببرد.

در تبریز تراکتور برای رسیدن به سه امتیاز خانگی باید به مصاف صنعت نفتی برود که اوضاع خوبی در جدول ندارد و روزهای سختی را سپری می‌کند. تبریزی‌ها در صورت پیروزی برابر زردپوشان آبادانی ۲۸ امتیازی می‌شوند اما به دلیل فاصله‌ای که با سه تیم بالای جدول دارند در همین جایگاه چهارم باقی خواهد ماند و نیم فصل را روی پله چهارم به پایان خواهند برد.

صنعت نفت آبادان هم که آخرین دیدار خود تحت هدایت عبدالله ویسی را سپری می‌کند، امیدوار است در این دیدار سخت و دشوار حداقل به یک امتیاز دست پیدا کند. براساس توافقی که بین مسئولان باشگاه صنعت نفت و ویسی صورت گرفته او تا پایان نیم فصل هدایت زردپوشان را برعهده خواهد داشت و بعد از آن جایش را به سرمربی جدید خواهد داد.

برنامه هفته پانزدهم لیگ بیست و سوم:

شنبه ۹ دی:

* تراکتور تبریز - صنعت نفت آبادان - سااعت ۱۵

* استقلال تهران - پیکان تهران - ساعت ۱۶:۳۰

یکشنبه ۱۰ دی:

* هوادار تهران - استقلال خوزستان - ساعت ۱۵

* آلومینیوم اراک - ملوان انزلی - ساعت ۱۵

دوشنبه ۱۱ دی:

* شمس آذر قزوین - سپاهان اصفهان - ساعت ۱۵:۳۰

* مس رفسنجان - پرسپولیس تهران - ساعت ۱۷

چهارشنبه ۱۳ دی:

* ذوب آهن اصفهان - گل گهر سیرجان - ساعت ۱۵

* فولاد خوزستان - نساجی مازندران - ساعت ۱۷:۴۵

جدول رده بندی لیگ بیست و سوم تا پایان هفته چهاردهم