به گزارش خبرنگار مهر، ششمین جایزه بازیهای جدی سال ۱۴۰۲ جمعه، ۸ دی با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان، شرکتکنندگان، منتخبان و اهالی رسانه با معرفی برگزیدگان در هر سه بخش بهترینهای هکاتون، جشنواره و سمپوزیوم ۱۴۰۲ به کار خود پایان داد.
در رویداد امسال جایزه بازیهای جدی که به میزبانی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، برندگان جوایز بنیاد و سایر حامیان در هر سه بخش انتخاب شدند و از برگزیدگان هر یک از این سه بخش تقدیر و جوایز آنها توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، فرزانه فخریان مشاور وزیر در امور کودک و نوجوان، علیرضا رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر، حجت الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و نمایندگان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهدا شد.
جوایز منتخبان هر ۳ بخش به شرح زیر است:
برندگان بخش سمپوزیوم ۱۴۰۲
در این بخش از ۵ مقاله برگزیده تقدیر شد:
مقاله نوشته شده توسط: لیلا کاشانی وحید، آذین سلیمی، هادی مرادی، آرش فندرسکی و پریان ناصرنیا
مقاله نوشته شده توسط: علی ثروت حسام ساکیان محمدی
مقاله نوشته شده توسط: سیدسینا معصومی، مرضیه مباشرامینی، محمدحسین اصغرپور
مقاله نوشته شده توسط: مرضیه باقری و مریم لوشانی
مقاله نوشته شده توسط: جواد راستی و یزدان قنواتی
جوایز بخش شفاهی سمپوزیوم ۱۴۰۲
رتبه اول و مقاله برتر سال به لیلا کاشانی وحید، آذین سلیمی، هادی مرادی، آرش فندرسکی و پریان ناصرنیا برای مقاله اثربخشی بازی «موزیکوبو» برکودکان اوتیسم
رتبه دوم این بخش برای مقاله نوشته شده توسط مشهید شهیدی و ریحانه رفیعزاده با موضوع تجاریسازی بازیهای جدی
رتبه سوم برای مقالهای با موضوع تقویت یادگیری نوشته شده توسط علی ثروت و حسام ساکیان
بخش بازیهای منتخب جشنواره بازی جدی منتخبان ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در
بازی پرک کبوتر نامهرسان
بازی ماهیاب
بازیهای شایسته تقدیر
بازی بهآگاه
بازی مهرآباد
منتخبان بخش توسعه و بهروزرسانی
بازی راه ابریشم
بازی ذهن قوی
معرفی منتخبان بنیاد ملی بازیهای رایانهای در بخش بازیهای منتخب جشنواره بازی جدی
در بخش دانشگاهی برای بازی بیسیم
در بخش بهترین بهروزرسانی برای بازی راه ابریشم
معرفی منتخبان کانون پرورش فکری و کودکان و جوانان
بازی ماهیاب
بازی جستجوگر
جوایز بنیاد ملی بازیهای رایانهای در بخش جشنواره بازیهای جدی ۱۴۰۲
جایزه ۲۵ میلیون تومانی برای بازی منتیله پو
جایزه ۲۰ میلیون تومانی برای بازی رومباخ
جایزه ۶۰ میلیون تومانی برای بهترین بازی سال، بازی الفباشی
در این بخش از بازی برتر بخش بینالملل با عنوان Tale of Chak Chak نیز با جایزه ۱۵۰۰ یورویی اهدا شد.
برای این بخش وزیر فرهنگ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال را علاوه بر جوایز تعیین شده توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای به هر سه بازی برگزیده اختصاص داد.
جوایز بخش هکاتون بازیهای جدی ۱۴۰۲
برنده رتبه اول: تیم «مروارید» از استان بوشهر
برندگان رتبه دوم: تیمهای «سپید» و «روهان» از استانهای آذربایجان شرقی و همدان
برندگان رتبه سوم: تیمهای «سدرا» و «آستریا» از استانهای تهران و آذربایجان شرقی
نظر شما