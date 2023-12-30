رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین دو کشور ایران و آذربایجان در ۲۰۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز (۹ دیماه) در سفر به استان گیلان و شهرستان آستارا با حضور در خبر ۱۴ شبکه یک سیما از افتتاح پل مرزی آستاراچای خبر داد و گفت: بهمنظور توسعه سیاستهای همسایگی که در دستور کار دولت سیزدهم و مورد تأکید رئیس جمهور است و همچنین کلان پروژه ایران راه که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، امروز پل جدید مرزی بین ایران و آذربایجان و سایت موقت پایانه مرزی بین دو کشور به بهره برداری رسید.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با این افتتاح پنجمین گذرگاه بین ایران و آذربایجان افتتاح شد، افزود: در پایانه قدیمی شهر آستارا بین کشور ایران و آذربایجان معمولاً ترافیک کامیونها بهدلیل ظرفیت کم گذرگاه و پل عبوری مشکلاتی را ایجاد کرده بود و عملاً در روز حداکثر ۲۵۰ کامیون امکان تردد داشتند که با بهره برداری پل و پایانه جدید که بهشکل موقت بهرهبرداری شدهاست و مستحدثات که بعدها راهاندازی خواهد شد، بخشی زیادی از ترافیک کاهش مییابد.
بذرپاش توضیح داد: این شاهراه اصلی با هدف تکمیل زنجیرههای کریدور شمال-جنوب کشور و با هدف توسعه ترانزیت کشور در روزهای پایانی سال میلادی ۲۰۲۳ احداث شدهاست و در این سال شاهد رشد ترانزیت بین دو کشور به میزان بیش از ۵۰ درصد بودیم. رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین دو کشور ایران و آذربایجان، حاکی از آن است که تمامی مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و سایر کشورها در حوزه تجارت و ترانزیت محقق شده است.
به گفته بذرپاش، ترانزیت و تجارت بین دو کشور ایران و آذربایجان در حوزه حمل و نقل جادهای ۴۰ درصد و در حوزه حمل و نقل ریلی ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد یافتهاست. پیشبینی میشود با بهرهبرداری از این پل و پایانه جدید، بتوانیم شاهد رکوردهای بهتری در حوزه ترانزیت بین دو کشور باشیم.
وی در خصوص نقش پل جدید آستارا در تسهیل تردد کامیونها گفت: یکی از تلاشهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه، که سفیر و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در دستور کار قرار داده همین است که بتوانیم ظرفیت پذیرش کامیونهای ایرانی را از طرف آذربایجانی افزایش بدهیم تا کاهش ترافیک را شاهد باشیم.
توسعه زیرساختهای گمرکی و تسهیل و افزایش تردد در مرز ایران و آذربایجان
وزیر راه و شهرسازی تصریحکرد: پل و پایانه مرزی آستارا بهمنظور توسعه زیرساختهای گمرکی و تسهیل و افزایش تردد که قبلاً در روز ۲۵۰ کامیون امکان تردد در پل قدیم را داشتند احداث شد. با بهره بردای از این پل جدید، بخشی از ترافیک به پل جدید منتقل میشود و شاهد تسهیل در تردد در این مسیر خواهیم بود.
بذرپاش در خصوص راه اندازی سامانه نوبتدهی به رانندگان کامیون برای تردد از مسیر آستارا به کشور آذربایجان گفت: سامانه نوبت دهی به رانندگان کامیون برای تردد در این مسیر از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی و مدیریت بهتر برای تردد در این مسیر اجرا خواهد شد.
وی افزود: فاز اول سامانه چند ماهی است که بهره برداری شدهاست ولی بخش زیادی از کامیونهایی که در این مسیر تردد میکنند کامیونهای روسی، آذربایجانی و سایر کشورها هستند که از این سامانه تبعیت نمیکردند، همکاران ما در مجموعه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در حال آماده سازی زیرساختها هستند تا کامیونهای خارجی در کنار کامیونهای ایرانی ثبت نام کنند و گمرک کشورمان بتواند نوبت دهی بهتری داشتهباشد.
بذرپاش تأکید کرد: با افتتاح این پایانه که به رشد ترانزیت بیشتر بین دو کشور ایران و آذربایجان منجر خواهد شد و مدیریت نوبت دهی به کامیونها برای تسهیل در تردد، شاهد ترافیک بسیار کمتری در پایانه مرزی خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریحکرد: رشد بیش از ۵۰ درصدی ترانزیت بین دو کشور ایران و آذربایجان حاکی از آن است که فعالیت اقتصادی دو کشور ارتقا یافتهاست، بنابراین در تلاش هستیم تا با توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری، ترانزیت را در این بخش توسعه بدهیم و شاهد رشد ترانزیت در سال ۲۰۲۴ نسبت به امسال باشیم.
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