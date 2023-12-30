الزام تفکیک آب شرب برای صدور پروانه ساخت در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر شنبه در جلسه تأمین آب استان ضمن ابراز تأسف از جدی گرفته نشدن موضوع کمبود آب در تمام حوزه‌ها، اطلاع رسانی را در خصوص تنش آب بسیار ضعیف، غیر محرک و کم اثر دانست و گفت: طرح‌هایی که در گذشته به منظور انتقال آب و جبران کمبودها تدوین شده، اجرایی نشد و زمان از دست رفت.

وی با بیان اینکه باید اقدامات فوریتی در دستورکار قرار بگیرد، اولویت را تأمین آب شرب مردم عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها به ویژه شهرداری‌ها، ادارات و دستگاه‌های دولتی و نظامی، نهایت همکاری را با ادارات مسئول داشته باشند تا کمبودها در حوزه آب جبران شود و اگر دستگاهی حاضر به همکاری نشد مراتب از مراجع بالادستی به جد پیگیری می‌شود.

استاندار تهران اصلاح الگوی مصرف و ایجاد یک الگوی جدید در مصرف آب در دو بخش عام و خاص را امری ضروری عنوان کرد و گفت: در حوزه عام باید ترتیبی اتخاذ شود تا صدور پروانه ساخت منوط به تفکیک آب شرب و غیر شرب باشد.

فخاری ادامه داد: برای شروع از یک منطقه به صورت پایلوت اقدام به تفکیک کرد و بعد از پنج سال کل آب شرب تهران از آب غیر شرب تفکیک می‌شود.

وی اجرای طرح فاضلاب را اقدامی مثبت در راستای استفاده بهینه از پساب فاضلاب تلقی کرد و افزود: باید به سمتی برویم که اولویت بر باز چرخانی آب و جلوگیری از هدر رفت آن باشد.

استاندار تهران ضمن تاکید بر تشکیل جلسات قرارگاه آب، از دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که اگر در پروژه‌های زود بازده نیاز به بودجه داشتند، اولویت را به تأمین آب اختصاص داده و انجام سایر پروژه‌ها را به بعد از تکمیل پروژه‌های آبرسان موکول کنند.

فخاری با اشاره به استفاده نامتعارف از منابع آب در بخش کشاورزی، از تمایل کشاورزان به آبیاری به روش غرقابی گلایه کرد و از فرمانداران، شهرداران و سایر نهادهای مسئول خواست تا ضمن کنترل برداشت بی‌رویه از چاه‌ها، کشاورزان را به استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری تشویق و ترغیب کرده و به شدت با صاحبان چاه‌های غیر مجاز برخورد کنند.

گفتنی است در این جلسه چمران رئیس و پیرحیاتی عضو شورای شهر تهران، معاونین هماهنگی امور عمرانی، امنیتی انتظامی، مدیران کل ادارات آب و فاضلاب، محیط زیست، برخی فرمانداران، شهرداران و جمعی دیگر از مدیران استانی نیز حضور داشتند.