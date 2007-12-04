مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین المللی: تاریخ قمری مناسب نمایشگاه کتب کاربردی نیست / بازدیدکننده غیر خریدار نداریم

علیرضا ربانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: ما در این نمایشگاه نه تنها هیچ کمک مالی از ارشاد نگرفته ایم بلکه تمایلی هم به انجام این کار نداریم، چرا که نمی خواهیم سربار دولت باشیم.

ربانی با اشاره به فاصله طولانی دو نمایشگاه کتاب در کشور گفت: تنها مرجعی که می تواند در این فاصله، منابع علمی را به استادان، دانشجویان و کتابخانه ها ارائه کند، این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه بازدیدکننده غیرخریدار وجود ندارد

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دوره های بعدی نمایشگاه کتابهای کاربردی و دانشگاهی در تاریخ ثابت و مشخصی برگزار شود، افزود: با علاقه مندی ناشران کتب دانشگاهی داخلی، آنها نیز برای نخستین بار در این نمایشگاه شرکت کرده اند و باید منتظر بازخوردهای این شرکت باشیم.

ربانی با بیان اینکه در سطوح تخصصی، کسی به صورت "گذری" کتاب نمی خرد، تاکید کرد: انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی از سال آینده باید از چند ماه قبل خود را برای شرکت در نمایشگاه آماده کند و با اطلاع رسانی مناسب و به موقع، مخاطبان بیشتری جذب کند.

وی پیشنهاد داد این انجمن برای ترجمه کتابهای خارجی، ابتدا حقوق آنها را از ناشر بخرد و سپس به ترجمه اقدام کند.

مدیرعامل انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان در ادامه گفت: نمایندگان داخلی ناشران خارجی، در طول سال کتابهای منتشره را بررسی و متناسب با بازار کتاب ایران، آنها را وارد می کنند.

ربانی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در مورد کتب موجود در نمایشگاه از قبل به اطلاع موسسات علمی و پژوهشی می رسد، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه بازدیدکننده غیر خریدار وجود ندارد. البته به علت قیمت بالاتر کتاب نسبت به کتابهای داخلی، بیشتر مراکز حرفه ای، تحقیقاتی، مهندسین مشاور و برخی استادان اقدام به خرید کتاب می کنند.

وی با قبول این نکته که تسلط نداشتن دانشجویان ایرانی به زبان انگلیسی بر خرید "کتابهای به زبان اصلی" از سوی آنها تاثیر می گذارد ادامه داد: ترجمه کتابهای پایه حتی تا 4000 نسخه در کشور قابل فروش است، در حالیکه ممکن است حدود 500 نسخه از آن به زبان اصلی فروش داشته باشیم. اما در سطوح عالی و به خصوص در زمینه پزشکی ترجیح به خرید کتاب به صورت اوریجینال است.

رئیس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران بین المللی ایرانیان، جستجوی موضوعی براساس هر یک از مشخصات کتاب و اسامی ناشران در سایت www.anjomjannasheran.com ، مطالعه کاتالوگهای (چاپی و الکترونیک) ارسالی برای مراکز علمی و تحقیقاتی و mail box های استادان دانشگاه و بررسی سایتهای هر یک از ناشرین را از شیوه های مختلف اطلاع رسانی به مخاطبان عنوان کرد.

ربانی تاکید کرد: نه تنها معرفی هیچ کتاب پرفروشی از قلم نمی افتد بلکه حتی اگر چاپ کتابی تمام شده باشد خریداران می توانند ثبت سفارش کنند و ناشر موظف است ظرف 2 تا 3 ماه کتاب را به دستشان برساند.

وی با اشاره به افزایش 5 تا 6 درصدی قیمت جهانی کتاب، سقف ارزی نمایشگاه کتاب را با سال 67 برابر و معادل 10 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: با این حساب اگر در طول 20 سال، قیمت کتاب 3 برابر شده باشد، سهم هر استاد دانشگاه برای خرید کتاب از نمایشگاه باید حدود 700 دلار باشد در حالیکه این رقم 280 دلار است.

ربانی گفت: بخش زیادی از استادان دانشگاه به خاطر این رقم پایین از خرید از نمایشگاه صرف نظر می کنند و از بخش سوبسیدی خرید می کنند، برخی به کتاب های افستی روی می آورند و برخی هم از این نمایشگاه خرید می کنند.

مبادله میان ناشران داخلی و خارجی از اولویتهای بخش فارسی نمایشگاه

تعامل بین بخش لاتین و فارسی، تبادل اطلاعات در مورد امور فنی چاپ کتاب و شناسایی کتابهای طرفین برای ترجمه، از دلایل راه اندازی بخش فارسی نمایشگاه است.

علی شیدایی مدیر بخش فارسی پنجمین نمایشگاه کتاب کاربردی و دانشگاهی در گفتگو با مهر با بیان مطلب فوق گفت: از میان 60 عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، 30 عضو به طور مستقیم و 30 عضو با ارائه نمایندگی به دیگر اعضا در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

وی با اشاره به حضور 4000 عنوان کتاب دانشگاهی فارسی در این نمایشگاه افزود: ناشران ترجیح می دهند در نمایشگاه های یارانه دار شرکت کنند ولی برای گسترش فعالیتهای نشر، تعدادی از ناشران حاضر به پرداخت هزینه های نمایشگاه شده اند.

شیدایی، گسترش نمایشگاه در سال آینده و راه اندازی همایشها، کنگره ها و سمینارهای علمی را در افزایش انگیزه های ناشران کتب دانشگاهی برای شرکت بیشتر در این نمایشگاه موثر دانست و ادامه داد: برگزاری نمایشگاه در هفته کتاب و در تاریخی شمسی که تاریخی ثابت است برای سال آینده مناسب تر خواهد بود.

وی با اشاره به اطلاع رسانی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی به دانشگاه ها، مخاطبان بخش فارسی را به خاطر تبلیغات دیرهنگام، کم تعداد اعلام کرد و گفت: مخاطب به پیش زمینه احتیاج دارد. همه فکر می کنند در این نمایشگاه تنها کتب لاتین عرضه می شود و از مشاهده کتب فارسی تعجب می کنند.

در بخش فارسی نمایشگاه بین المللی، کتابهای کاربردی و دانشگاهی در زمینه های علوم انسانی، ادبیات، هنر، معماری، فرهنگها، پزشکی، فنی و مهندسی، کامپیوتر و حقوق با تخفیف 10 تا 40 درصد ارائه می شود.

این نمایشگاه از 11 تا 15 آذرماه از ساعت 9 تا 17 در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دایر است و 500 ناشر خارجی، 60 هزار عنوان کتاب را به وسیله 25 نمایندگی فروش عرضه می کنند. 20 درصد این کتابها چاپ سال جاری و بقیه مربوط به سه سال گذشته هستند.