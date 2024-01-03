به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر میهمان تیم مس رفسنجان بود و در پایان با تساوی یک به یک متوقف شد. پرسپولیس با این تساوی شانس صعود به رده دوم لیگ را از دست داد و ضمن اینکه یحیی گل‌محمدی هم پس از این دیدار استعفای خود را اعلام کرد.

بهزاد داداش‌زاده پیشکسوت فوتبال پرسپولیس پس از این مسابقه در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تیم پرسپولیس در نیم فصل اول مسابقات گفت: من از همان ابتدای فصل گفتم که مشکل پرسپولیس رضا درویش است. او از افراد «دوزاری» و «لمپن» مشاوره می‌گیرد و پیشکسوتانی را دور خود جمع کرده است که موجب ضعف تیم شده اند. چیزی که ما از مدیر عامل می‌خواهیم حمایت از تیم است و اینکه شهامت دفاع از مربی و مجموعه خودش را داشته باشد و از حضور مشاوران و پیشکسوتان قوی‌تری استفاده کند.

بهزاد داداش زاده بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس

این کارشناس فوتبال در ادامه ضمن اشاره به نتایج پرسپولیس در نیم فصل اول و مشکلات این تیم عنوان کرد: ما از ابتدای فصل هم می‌دانستیم که در نیم فصل اول نمی‌شویم. البته اگر مدیرعامل تیم بتواند مشکلات تیم را پیگیری کند و به باشگاه پول تزریق کند شرایط در نیم فصل دوم بهتر خواهد شد. باید از الان به فکر نیم فصل دوم بود. تیم پرسپولیس شروع خوبی در نیم فصل نداشت و اختلافات درونی و حاشیه‌ای موجب شد دست یحیی گل محمدی بسته شود و نتواند نتیجه مطلوب خود را بگیرد.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال همچنین یکی از مسائل پرسپولیس در این فصل را عدم آمادگی بدنی عنوان کرد و گفت: پرسپولیس ابتدای فصل در بدنسازی و آمادگی بدنی مرتکب اشتباه شد و نتوانست این کار را به خوبی انجام دهد. همین مساله هم موجب شد بازیکنان آمادگی خوبی نداشته باشند و در نتیجه روی آرامش روحی و روانی آنها هم تأثیر گذار بود.

داداش‌زاده در ادامه از عملکرد برخی بازیکنان تیم هم انتقاد کرد و افزود: پرسپولیس با مشکل نداشتن بازیکن مواجه است. لباس پرسپولیس بر تن برخی بازیکنان گشاد است و در قواره این تیم نیستند. در همین بازی با تیم مس رفسنجان فرشاد فرجی به اشتباه نتوانست مسیر حرکت بازیکن حریف را تشخیص دهد و مرتکب خطای پنالتی شد و ترابی هم روز خوبی را پشت سر نگذاشت.

بازیکن سابق پرسپولیس با توجه به اینکه پرسپولیس در پایان نیم فصل جایگاه سوم را کسب کرد و نتوانست خود را به رده بالاتر برساند اظهار داشت: ما به حق سوم شدیم و این رتبه حق ما بود. در طی فصل خودمان موجب شدیم امتیازات از دست برود هرچند که جام را انتهای فصل می‌دهند و باید تا آن موقع صبر کرد.

بهزاد داداش زاده در خصوص استعفای یحیی گل‌محمدی در پایان دیدار پرسپولیس و مس رفسنجان هم گفت: استعفای یحیی گل محمدی دردی را دوا نمی‌کند. اگر استعفای گل محمدی پذیرفته شود هر کسی که به عنوان سرمربی هدایت تیم را به عهده بگیرد باید پرافتخار تر از گل محمدی باشد. هرچند شرایط به گونه‌ای است که اگر سرمربی‌گری پرسپولیس به هرکسی پیشنهاد شود با اشتیاق قبول می‌کند اما در پایان فصل نتیجه نخواهد گرفت و این مساله را هم توجیه خواهد کرد که ابتدای فصل تیم را من نبسته ام و تنها اتفاقی که می‌افتد این است که پرسپولیس یک فصل دیگر را هم از دست خواهد داد.

وی در ادامه افزود: اگر هم قرار است یحیی گل محمدی در تیم بماند باید از او ضمانت گرفت. همانطور که مدیر عامل آپشن هایی را برای مربیان در نظر می‌گیرد باید چنین آپشن‌هایی را هم از آنها بخواهد و باید این تضمین را بگیرد که این تیم قهرمان خواهد شد و یا حداقل سهمیه آسیا را کسب خواهد کرد.

داداش زاده در پایان بر لزوم حمایت از تیم پرسپولیس تاکید کرد و گفت: تماشاگرها باید از پرسپولیس حمایت کنند و تا این تیم بتواند نیم فصل دوم را خوب و قدرتمند شروع کند. هنوز چیزی از دست نرفته است و با حمایت می‌توانند قهرمانی فصل را از آن خود کنند.