حمله به نیروهای آمریکایی‌ در شمال شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای آمریکایی در روستای سبز در شمال شرق سوریه هدف قرار گرفتند.

گزارشی از تلفات نیروهای آمریکایی در این حمله هنوز منتشر نشده، اما این حمله ساعاتی پس از ترور «صالح العاروری»، از مقامات ارشد فلسطینی در بیروت صورت گرفته است.

النشره با تایید حمله صورت گرفته به نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه، این حمله را به گروه‌های مسلح منطقه‌ای نسبت داد و احتمال تشدید این گونه حملات به آمریکایی‌ها را پس از ترور العاروری در بیروت محتمل ارزیابی کرد.

در واکنش به ترور «صالح العاروری» در بیروت، حزب اسلامی عراق نیز شهادت صالح العاروری و گروه همراه وی را به جنبش حماس تسلیت گفت و بر ادامه مبارزه با اشغالگران در منطقه تاکید کرد.

کاخ ریاست جمهوری فرانسه نیز موسوم به الیزه به تشدید تنش در منطقه پس از ترور «صالح العاروری» واکنش نشان داد.

در همین ارتباط نیز منابع نزدیک به کاخ الیزه در پاریس اعلام کردند که «امانوئل ماکرون»، رییس‌جمهور فرانسه از تل آویو خواسته است از هرگونه رفتار تشدیدکننده تنش به‌ویژه در لبنان اجتناب کند.

همچنین گزارش شده است که رییس جمهور فرانسه در تماس با گانتز، از اعضای کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، اظهارات درباره جابجایی مردم غزه را غیرقابل قبول دانسته و گفته است چنین اقدامی با راه حل دو دولتی در تضاد است.

همزمان، سفیر فرانسه در سازمان ملل که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت را برعهده گرفته است، اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل ممکن است در اوایل روز چهارشنبه درباره وضعیت دریای سرخ تشکیل جلسه دهد.

«نیکلاس دی ریویر»، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی درباره واکنش بین المللی به حملات نیروهای یمن به کشتیرانی دریای سرخ گفت: «احتمالاً شورا زودتر، احتمالاً حتی فردا، درباره این موضوع تشکیل جلسه خواهد داد.»

او گفت: «وضعیت بد است. تکرار تخلفات و اقدامات نظامی در این منطقه وجود دارد.»

علاوه بر این در واکنش به ترور «صالح العاروری»، مصر میانجی‌گری خود را به حالت تعلیق درآورد.

خبرنگار العربی الجدید اعلام کرد مصر در واکنش به ترور صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی جنبش حماس در بیروت، میانجی‌گری خود (در زمینه آتش‌بس و مبادله اسرا بین حماس و رژیم صهیونیستی) را به حالت تعلیق درآورده و هیئت امنیتی اسراییلی نیز قاهره را ترک کرده است.

ساعاتی پیش از این نیز، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد جنایت ترور شهید صالح العاروری نایب رییس دفتر سیاسی حماس هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و مقاومت در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و به این جنایت پاسخ خواهد داد.

حزب الله افزود ترور شهید العاروری و دیگر همراهانش در قلب ضاحیه جنوبی بیروت تجاوزی خطرناک علیه لبنان است.

حزب الله افزود که ترور العاروری موجب تحولی خطرناک در جنگ بین محور مقاومت و دشمن صهیونیستی خواهد شد.

انتشار این بیانیه ساعاتی پس از آن صورت گرفت که شامگاه سه‌شنبه ارتش رژیم صهیونیستی با حمله پهپادی و شلیک ۳ موشک به ساختمان دفتر سیاسی جنبش حماس در حومه جنوبی بیروت، صالح العاروری نایب‌رییس دفتر سیاسی این جنبش را به همراه ۲ تن از فرماندهان گردان‌های قسام به شهادت رساند. در این جنایت ۳ نفر دیگر نیز به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند.

همزمان، جنبش مقاومت حماس نیز از توقف هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا با تل آویو خبر داد. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع اعلام کرد که جنبش حماس طرف‌های واسطه را در جریان تعلیق هرگونه مذاکره در مورد آتش‌بس یا مبادله اسرا قرار داده است.

از طرف دیگر، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در این ارتباط به نقل از یک مقام دفاعی آمریکا که نخواست نامش فاش شود، گفت که نیروهای نظامی اسراییل مسؤول حمله به «صالح العاروی» بوده است.