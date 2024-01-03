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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۵:۳۷

آژانس دریایی انگلیس خبر داد:

انفجار در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب

انفجار در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب

آژانس دریایی انگلیسی می‌گوید گزارشی از انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی در تنگه باب‌المندب دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس امنیت دریایی انگلیس موسوم به UKMTO از وقوع انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب خبر داد. تنگه استراتژیک باب المندب کشور یمن در جنوب شبه جزیره عربستان را از طریق باریکه آبی از شاخ آفریقا جدا می‌کند و این باریکه آبی مسیر اصلی و تنها مسیر ورود کشتی‌ها به دریای سرخ به شمار می‌رود که در مجاورت سواحل یمن قرار دارد.

آژانس امنیت دریایی انگلیس می‌گوید گزارش‌هایی مبنی بر سه انفجار در فاصله ۱ تا ۵ مایلی دریایی از یک کشتی تجاری که بین سواحل اریتره و یمن در حال حرکت بود، دریافت کرده است.

این آژانس دریایی در پیامی کوتاه اعلام کرد: «به کشتی نزدیک محل انفجار آسیبی وارد نشده است و خدمه در حال حاضر سالم هستند. مقامات و کارشناسان در حال بررسی حادثه هستند.»

بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی روز هفتم اکتبر گذشته، رژیم صهیونیستی هجمه وحشیانه‌ای را ضد شهروندان و افراد بی‌گناه در غزه آغاز کرد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. نیروهای مردمی یمن هم در بخشی از این عملیات از حضور در کنار ملت فلسطین خبر داده و موشک‌های بالستیک و بالدار و هواپیماهای بدون سرنشین خود را به مناطق مشخصی از سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند. معادله استراتژیک و مهم دولت مردمی یمن در باب المندب، دریای سرخ و بحرالعرب باعث محاصره دریایی رژیم صهیونیستی شد، یمنی‌ها اعلام کردند که غیر از کشتی‌های صهیونیستی و کشتی‌هایی که به سمت سرزمین‌های اشغالی حرکت می‌کنند، کشتیرانی در این مناطق با هیچ مشکلی مواجه نیست و کشتی‌های دیگر آزادانه می‌توانند در آن تردد داشته باشند.

عبدالغنی الزبیدی کارشناس مسائل نظامی در این خصوص به پایگاه خبری المیادین گفت که یمن از حق مشروع خود برای کمک به غزه استفاده می‌کند، اما این موضوع باعث خشم واشنگتن شده است؛ چرا که دریای سرخ و بحرالعرب را دارای موقعیت‌های ژئواستراتژیک در سلطه خود بر کشورهای منطقه یا رقابت با قدرت‌های بزرگ رقیب خود می‌داند.

وی تاکید کرد که یمن از تمامی ابزارهای ممکن برای ایجاد بازدارندگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 5983834

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      4 1
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      سلام سلام برمردان وسرزمین یمن اگه کشورهای عربی همه به آمریکای باج نمی‌دادند الان هیچ قلدری نمی‌توانست وارد آبهای سرزمین دیگری شوند واسراییل جرات این همه بی شرفی را نمی کرد
    • مهرداد صالحی IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      8 3
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      یمن ویمنیها مجاهدین واقعی (پیرو مولا) هستند. این جهاد مبارک شأن ❤️
    • بینام IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
      7 2
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      بهترین راه برای شکست آمریکا واسرایل همین اقتصاد زدن کشتی و نابود ی پیگاهای آمریکا در منطقه بدانید اگر امروز یمن را پوشش دهید شکست آمریکا واسرایل را خواهیم دید
    • علی عباسی IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
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      وقتی کشورفلسطین برای فلسطینیان امن نیست چرابایدتوسط آمریکا برای اشغالگرفلسطین امن باشد آفرین بر یمن قهرمان قهرمانی‌های یمن در تاریخ ثبت خواهدشدهمانطورروسیاهی بعضی کشورهای عربی که نه تنها کمک نمیکنندبلکه دشمنی هم میکنند
    • هایپرسونیک ایرانی IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
      0 0
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      پس چرا امریکا به یمن حمله نمیکنه!!خخخخ یمنی ها که گفتن منتظریم!! سگهای ولگرد امریکایی اسراییلی

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