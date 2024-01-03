انفجار در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آژانس امنیت دریایی انگلیس موسوم به UKMTO از وقوع انفجارهایی در نزدیکی یک کشتی باری در تنگه استراتژیک باب المندب خبر داد. تنگه استراتژیک باب المندب کشور یمن در جنوب شبه جزیره عربستان را از طریق باریکه آبی از شاخ آفریقا جدا میکند و این باریکه آبی مسیر اصلی و تنها مسیر ورود کشتیها به دریای سرخ به شمار میرود که در مجاورت سواحل یمن قرار دارد.
آژانس امنیت دریایی انگلیس میگوید گزارشهایی مبنی بر سه انفجار در فاصله ۱ تا ۵ مایلی دریایی از یک کشتی تجاری که بین سواحل اریتره و یمن در حال حرکت بود، دریافت کرده است.
این آژانس دریایی در پیامی کوتاه اعلام کرد: «به کشتی نزدیک محل انفجار آسیبی وارد نشده است و خدمه در حال حاضر سالم هستند. مقامات و کارشناسان در حال بررسی حادثه هستند.»
بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی روز هفتم اکتبر گذشته، رژیم صهیونیستی هجمه وحشیانهای را ضد شهروندان و افراد بیگناه در غزه آغاز کرد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. نیروهای مردمی یمن هم در بخشی از این عملیات از حضور در کنار ملت فلسطین خبر داده و موشکهای بالستیک و بالدار و هواپیماهای بدون سرنشین خود را به مناطق مشخصی از سرزمینهای اشغالی شلیک کردند. معادله استراتژیک و مهم دولت مردمی یمن در باب المندب، دریای سرخ و بحرالعرب باعث محاصره دریایی رژیم صهیونیستی شد، یمنیها اعلام کردند که غیر از کشتیهای صهیونیستی و کشتیهایی که به سمت سرزمینهای اشغالی حرکت میکنند، کشتیرانی در این مناطق با هیچ مشکلی مواجه نیست و کشتیهای دیگر آزادانه میتوانند در آن تردد داشته باشند.
عبدالغنی الزبیدی کارشناس مسائل نظامی در این خصوص به پایگاه خبری المیادین گفت که یمن از حق مشروع خود برای کمک به غزه استفاده میکند، اما این موضوع باعث خشم واشنگتن شده است؛ چرا که دریای سرخ و بحرالعرب را دارای موقعیتهای ژئواستراتژیک در سلطه خود بر کشورهای منطقه یا رقابت با قدرتهای بزرگ رقیب خود میداند.
وی تاکید کرد که یمن از تمامی ابزارهای ممکن برای ایجاد بازدارندگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد.
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