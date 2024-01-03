سرقت به عنف به روش بی هوشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی گفت: در پی وقوع سرقت به عنف در دی ماه امسال در محدوده شهر ری و ارسال پرونده به پلیس آگاهی، رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار کارآگاهان آن پلیس قرار گرفت و با توجه به اهمیت موضوع، عوامل این یگان وارد عمل شدند و پس از حضور در محل مشخص شد سارقان با خوراندن مواد غذایی مسموم به مالباختگان اقدام به سرقت می‌کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت و مخفیگاه هر ۲ سارق شناسایی شد افزود: روز گذشته پس از هماهنگی‌های لازم تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق به دستگیری هر ۲ متهم در مخفیگاهشان شدند.

سرهنگ طرهانی ابراز داشت: در بازدید از مخفیگاه سارقان آلات و ادوات جرم کشف و به همراه متهمان به کلانتری انتقال داده شد.



فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهمان ۳۳ و ۳۵ ساله که دارای سوابق متعدد سرقت می‌باشند پس از انتقال به کلانتری ضمن اقرار به بزه انتسابی به چندین فقره سرقت در شهرری معترف شدند.