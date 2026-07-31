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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

آیین وداع و تشییع شهدای اربعین حسینی در کاشان برگزار می‌شود

آیین وداع و تشییع شهدای اربعین حسینی در کاشان برگزار می‌شود

اصفهان- آیین وداع و تشییع شهدای اربعین حسینی در شهرستان کاشان روزهای شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ مردادماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهدای اربعین حسینی شهرستان کاشان روز شنبه ۱۰ مردادماه از ساعت ۲۱ در میدان شهید امام خامنه‌ای (جهاد) برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع این شهدا روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۱۷ از خیابان شهید بهشتی، موکب الشهدا آغاز می‌شود.

آیین وداع و تشییع شهدای اربعین حسینی در کاشان برگزار می‌شود

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای انقلابی و جمعی از مسئولان شهرستان کاشان برگزار خواهد شد.

مراسم وداع و تشییع شهدای اربعین حسینی در کاشان در فضایی معنوی و با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدا و تجلیل از ایثار و فداکاری آنان برگزار می‌شود.

از مردم مؤمن و ولایت‌مدار کاشان نیز برای حضور در این آیین دعوت شده است.

کد مطلب 6904300

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