زمین لرزه دامغان خساراتی نداشته است؛ ارزیابی ادامه دارد

علیرضا نوچ ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زلزله ۴.۶ ریشتری در دامغان بیان کرد: این زلزله حوالی منطقه چشمه علی رخ داد.

وی با بیان اینکه تاکنون خسارت جانی و مالی از بابت این زلزله گزارش نشده است، افزود: ستاد مدیریت بحران در منطقه حضور داشته و شرایط را ارزیابی کرده است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه ارزیابی نیروهای ارزیاب در منطقه همچنان ادامه دارد، بیان کرد: منطقه تحت رصد و پایش مستمر قرار دارد اما تاکنون مصدوم یا مجروحی شناسایی نشده است.

نوچه ناسا از حضور عوامل امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در منطقه خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی میدانی وضعیت روستاهای منطقه ادامه دارد، افزود: نتایج نهایی بررسی ها متعاقبا اعلام می شود.