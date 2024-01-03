کنار گذاشته شدن سوخت CNG و LPG عامل مهم در ناترازی بنزین

آرش نجفی نایب رییس کمیسیون اتاق انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره‌ی علت بروز معضل ناترازی بنزین در کشور و نیازمند شدن کشور به واردات این فرآورده‌ی سوختی گفت: ما هر سال تعداد زیادی ماشین در کشور تولید می‌کنیم که عمدتاً ماشین‌های پرمصرف و غیر استاندارد هستند.

نجفی بیان کرد: با تزریق این خودروها به بازار باید در مقابل اسقاط خودرو را هم انجام دهیم که متأسفانه در کشور ما اسقاط خودرو انجام نمی‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: در گذشته ما علاوه بر اینکه واردات خودرو به کشور را انجام می‌دادیم در مقابل واردات هر خودرو چند خودرو نیز اسقاط می‌کردیم، اما هم اکنون نه خودرویی وارد می‌کنیم و نه خودرویی اسقاط می‌کنیم در مقابل خودروسازان هم سالی ۴۰۰ تا ۵۰۰ خودرو تولید می‌کنند، بدون اینکه اسقاط خودرویی در کار باشد.

وی در ادامه افزود: نتیجه‌ی این اسقاط نکردن این می‌شود که مصرف بنزین در کشور با وجود این خودروهای پرمصرف فوق‌العاده بالا می‌رود.نجفی گفت: از سوی دیگر وقتی قیمت بنزین پایین نگه داشته می‌شود برای همه صرف می‌کند که از خودروی شخصی استفاده کنند و حتی کسانی که از سوختCNG یا LPG استفاده می‌کردند هم اکنون آن را کنار گذاشته و به دلیل قیمت پایین بنزین از این فرآورده‌ی سوختی استفاده می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطر نشان کرد: تمام خودروها در کشور ما با بنزین خودشان را شارژ می‌کنند. در نتیجه ما شاهد هستیم که حتی تاکسی‌رانان ما نیز مخزن سوخت CNG خود را پر نمی‌کند زیرا هم وزن خودرو را بالا می‌برد و هم کشش موتور را پایین می‌آورد.

وی افزود: در نتیجه خیلی از تاکسی‌ها به دلیل قیمت پایین بنزین عملاً کپسول‌های CNG خود را از خودروها بیرون آوردند تا ماشین سبک شود و با بنزین کار می‌کنند. زیرا در این شرایط برای آنها صرفه‌ی لازم را دارد.

نجفی گفت: مساله‌ی بعدی این است که ما به هیچ عنوان به دستاوردهای جهانی توجهی نمی‌کنیم. در دنیا همه به سمت خودروی برقی حرکت کرده‌اند، زیرا یک خودروی کم دردسرتر و پربازده‌تر است. تمام دنیا در حال حاضر روی انرژی‌های تجدیدپذیر کار می‌کنند و با پنل‌های خورشیدی دستگاه‌های شارژ خودروها را بهینه سازی می‌کنند.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما نه چشم‌اندازی برای این مساله برای خودمان در نظر گرفته‌ایم و نه اقدام عاجلی برای این کار انجام می‌دهیم. قیمت بنزین هم وقتی رایگان و راکد باشد کسی توجهی به صرفه و صلاح مصرف خود نمی‌کند.

نجفی گفت: همه می‌گویند وقتی درآمد ما در کشور به نسبت تورم پایین است پس قیمت بنزین هم متناسب است. اما معتقدم شرایط به این سادگی‌ها نیست. همه چیز در کشور ما وابسته به قیمت دلار است و خیلی از آیتم‌های ما از خیلی از جاهای دنیا گران‌تر است. مثلاً مسکن در کشور ما از نرم جهانی قیمتش بالاتر و حتی از آمریکا هم بالاتر است. هم اکنون گران‌ترین نوع مسکن را در دنیا داریم و حتی برخی کالاهای دیگر مثل گوشت نیز قیمتش متناسب با قیمت جهانی است.