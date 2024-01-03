به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین بحران بالا بودن هزینههای زندگی در انگلیس باعث شده تا شاهد افزایش قابل توجه دزدی مردم از فروشگاهها به خصوص در زمینه مواد غذایی باشیم.
کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس تخمین زده که دزدی مردم از فروشگاهها یک میلیارد پوند معادل ۱.۳ میلیارد دلار به صنعت خرده فروشی این کشور آسیب زده است.
آمارهای دولتی هم نشان میدهد که دزدی از فروشگاههای انگلیس به بالاترین میزان از زمان ثبت اطلاعات آن تاکنون رسیده است.
گزارش کنسرسیوم خرده فروشی انگلیس همچنین نشان میدهد که بیشتر اقلامی که توسط مردم از فروشگاهها دزدیده میشود شامل گوشت، پنیر و شیرینی است که هم قیمت بالایی دارند و هم امکان فروش دوباره آنها وجود دارد.
نکته حائز اهمیت آنکه دزدی این اقلام از فروشگاهها و کامیونهای حمل مواد غذایی به شدت بالا بوده و مردمی که تحت تأثیر بحران بالا بودن هزینههای زندگی قرار گرفتهاند آنها را دوباره میفروشند تا هزینههای خود را تأمین کنند.
اندرو گوداکر، دبیر انجمن فروشگاههای مستقل انگلیس، میگویند مردم به فکر راههای جایگزین برای تأمین اقلام مورد نیاز خود افتادهاند.
وی میگوید فروشگاههایی که تا پیش از این اصلاً سابقه سرقت در آنها وجود نداشت حالا گزارش داده اند که در عرض چند ثانیه مردم قفسهها را خالی میکنند.
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