شکارچی حرفه ای میش وحشی در گیلاوند دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: محیط‌بانان یگان حفاظت این اداره در حین گشت شبانه در ساعت یک بامداد متوجه حضور یک دستگاه رونیز در حال پروژکتورکشی در ارتفاعات منطقه شکارممنوع کوه‌سفید شدند.

رئیس اداره محیط زیست دماوند اضافه کرد: محیط بانان متوجه اقدام این شکارچی به تیراندازی و شکار غیرمجاز شدند و سریعاً مراتب را جهت اعزام نیروهای کمکی به اداره اعلام کردند.

وی با بیان اینکه در ارتفاعات امکان دستگیری شکارچی وجود نداشت، گفت: محیط بانان خودرو وی را تحت نظر قرار دادند و متوجه شدند، وی وارد شهر آبسرد شده است.

میرزاکریمی گفت: بر این اساس از ساعت سه بامداد کلیه خروجی‌های آبسرد تحت نظر قرار گرفت و این شکارچی حرفه‌ای که با گذر از مسیرهای فرعی وارد منطقه گیلاوند شده بود، در عملیات غافلگیرانه توسط محیط‌بانان و عوامل کلانتری گیلاوند و پلیس امنیت در ساعت ۴:۳۰ دستگیر شد.

وی اضافه کرد: از این شکارچی یک قبضه سلاح شکاری و مهمات مربوطه و سایر ادوات شکار و لاشه میش وحشی کشف و توقیف و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.