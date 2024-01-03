پذیرش کامیون های ترانزیتی در مرز گوربلاغ بدون محدودیت + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: پذیرش کامیون‌های ترانزیتی در مرز گوربلاغ - بازرگان و دیگر مرزهای مشترک ایران و ترکیه بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام می‌شود. با توجه به آغاز سال نو میلادی و افزایش تردد در مرزهای دو کشور ایران و ترکیه، گمرک ایران آمادگی دارد با همکاری مشترک گمرک ترکیه به صورت شبانه روزی تشریفات گمرکی کامیون‌های ترانزیتی را بدون وقفه انجام دهد.

همزمان با افزایش تردد در شرایط موجود، این ظرفیت وجود دارد که تشریفات گمرکی هر تعداد کامیون ورودی از سمت کشور ترکیه در سریع‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.