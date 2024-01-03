به گزارش خبرنگار مهر، سومین شب از رویداد روایت حبیب در استان فارس چهارشنبه از ساعت ۲۰:۳۰ در زورخانه مجموعه فرهنگی ورزشی امام مهدی (عج) واقع در شیراز، بلوار رحمت غربی، قبل از پمپ بنزین رسالت برگزار می‌شود.

در این روایت نیز همچون شب‌های قبل به روایت و تبیین شاخص‌های مکتب شهید والامقام سردار سلیمانی پرداخته می‌شود و شعرخوانی، نقالی، اجرای زنده نقاشی، سرود و تجلیل از مادران گرانقدر شهدا از جمله دیگر برنامه‌های این رویداد است.

این رویداد فرهنگی در استان فارس به همت کارگروه ورزش کنگره امیران، سرداران و ۱۵۰۰۰ شهید ولایتمدار استان فارس، روابط عمومی سازمان بسیج ورزشکاران سپاه فجر استان فارس و هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برپا می‌شود.

در اولین شب از رویداد روایت حبیب که شامگاه دوشنبه در شهرک سعدی، بلوار شهید وفایی، زورخانه شهدای شهرک سعدی برگزار شد شاخص‌های مکتب این شهید والامقام روایت و تبیین گشت.

دومین شب از این رویداد نیز دیشب همزمان با سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی در زورخانه پهلوان خلیل عقاب همراه با تقدیر از خانواده معظم شهدا و پیشکسوتان ورزش باستانی در شیراز برگزار شد.