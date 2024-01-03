روایت حبیب در بیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بیجار پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: همزمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها، سومین رویداد ملی روایت حبیب با حضور پرشور مردم بیجار برگزار شد.

حسین محبیان افزود: در این برنامه روایت‌گری و خاطره‌گویی همرزمان شهید سلیمانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از جمله شعرخوانی، سرود، اجرای ورزش پهلوانی و باستانی برگزار شد.

در ادامه به همین مناسبت شعری توسط آقای فریدونی خوانده شد و همچنین آقای میرزایی پیشکسوت دفاع مقدس خاطره‌ای از این دوران ارائه کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم ورزشکاران و پهلوانان این عرصه به یاد شهید سلیمانی که از ورزشکاران و پهلوانان ورزش‌های باستانی بود با حضور و هنرنمایی مرشد زورخانه به اجرای آئین ورزش باستانی پرداختند.

پایان این برنامه از پیشکسوتان و ورزشکاران باستانی توسط مسؤولان تجلیل شد.

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