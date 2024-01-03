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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

همزمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها؛

روایت حبیب در بیجار برگزار شد

روایت حبیب در بیجار برگزار شد

بیجار- همزمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها، سومین رویداد ملی روایت حبیب، روایت جهان پهلوان حاج قاسم سلیمانی در زورخانه جهان پهلون تختی بیجار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بیجار پیش از ظهر چهارشنبه در این مراسم اظهار داشت: همزمان با چهارمین سالروز شهادت سردار دل‌ها، سومین رویداد ملی روایت حبیب با حضور پرشور مردم بیجار برگزار شد.

حسین محبیان افزود: در این برنامه روایت‌گری و خاطره‌گویی همرزمان شهید سلیمانی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی از جمله شعرخوانی، سرود، اجرای ورزش پهلوانی و باستانی برگزار شد.

در ادامه به همین مناسبت شعری توسط آقای فریدونی خوانده شد و همچنین آقای میرزایی پیشکسوت دفاع مقدس خاطره‌ای از این دوران ارائه کرد.

گفتنی است؛ در این مراسم ورزشکاران و پهلوانان این عرصه به یاد شهید سلیمانی که از ورزشکاران و پهلوانان ورزش‌های باستانی بود با حضور و هنرنمایی مرشد زورخانه به اجرای آئین ورزش باستانی پرداختند.

پایان این برنامه از پیشکسوتان و ورزشکاران باستانی توسط مسؤولان تجلیل شد.

کد مطلب 5984205

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