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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

«گلستان در آتش»، فرصتی برای بازخوانی اغتشاشات در مساجد سوخته

«گلستان در آتش»، فرصتی برای بازخوانی اغتشاشات در مساجد سوخته

نخستین مجلس از سلسله‌برنامه‌های «گلستان در آتش» با محوریت شعر، هنر و روایت، با هدف بازخوانی و روایت اغتشاشات در مسجد جعفری واقع در کوی نصر شهر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله‌برنامه‌های «گلستان در آتش» با محوریت شعر، هنر و روایت، با هدف بازخوانی و روایت آنچه در جریان حملات خرابکارانه اخیر به مساجد محلات رخ داده است، برگزار می‌شود. این برنامه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی، ستاد فرهنگی هنری کانون‌های مساجد کشور و مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور تدارک دیده شده و قرار است در مساجد آسیب‌دیده از این حوادث برگزار شود.

در جریان اعتراضات اخیر، اقداماتی نظیر قرآن‌سوزی و آتش‌زدن برخی مساجد به وقوع پیوست؛ اقداماتی که نه‌تنها نسبتی با اعتراضات مردمی نداشت، بلکه به‌عنوان کنش‌هایی مخرب، فضاهای مذهبی و اجتماعی محلات را هدف قرار داد. این سلسله‌برنامه‌ها با رویکرد فرهنگی - هنری تلاش دارد روایت این رخدادها را از زبان هنر، ادبیات و خاطره بازگو کند و به بازنمایی آسیب‌های واردشده به این اماکن بپردازد.

در این مجالس، برنامه‌هایی متنوع از جمله شعرخوانی، نقالی، اجرای سرود، روایت و خاطره‌گویی، و همچنین رونمایی از آثار نمایشگاهی و تجسمی مرتبط با موضوع برگزار خواهد شد. استفاده از قالب‌های مختلف هنری، از جمله اهداف این برنامه برای ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان و ثبت روایت‌های اجتماعی این وقایع عنوان شده است.

نخستین مجلس از سلسله‌برنامه‌های «گلستان در آتش» روز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه، پس از نماز مغرب و عشا، در مسجد جعفری واقع در کوی نصر شهر تهران برگزار می‌شود. در این برنامه، علی‌محمد مودب، علی‌اکبر فرهنگیان و میثم اکبری به‌عنوان شاعران مهمان حضور خواهند داشت و به شعرخوانی می‌پردازند.
برگزارکنندگان امیدوارند این سلسله‌مجالس بتواند ضمن ثبت روایت‌های فرهنگی و هنری از این حوادث، به بازخوانی نقش مساجد به‌عنوان کانون‌های هویتی و اجتماعی در محلات شهری کمک کند.

کد مطلب 6734217
سیده فاطمه سادات کیایی

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