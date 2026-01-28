«گلستان در آتش»، فرصتی برای بازخوانی اغتشاشات در مساجد سوخته

به گزارش خبرنگار مهر، سلسلهبرنامههای «گلستان در آتش» با محوریت شعر، هنر و روایت، با هدف بازخوانی و روایت آنچه در جریان حملات خرابکارانه اخیر به مساجد محلات رخ داده است، برگزار میشود. این برنامه با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی، ستاد فرهنگی هنری کانونهای مساجد کشور و مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور تدارک دیده شده و قرار است در مساجد آسیبدیده از این حوادث برگزار شود.
در جریان اعتراضات اخیر، اقداماتی نظیر قرآنسوزی و آتشزدن برخی مساجد به وقوع پیوست؛ اقداماتی که نهتنها نسبتی با اعتراضات مردمی نداشت، بلکه بهعنوان کنشهایی مخرب، فضاهای مذهبی و اجتماعی محلات را هدف قرار داد. این سلسلهبرنامهها با رویکرد فرهنگی - هنری تلاش دارد روایت این رخدادها را از زبان هنر، ادبیات و خاطره بازگو کند و به بازنمایی آسیبهای واردشده به این اماکن بپردازد.
در این مجالس، برنامههایی متنوع از جمله شعرخوانی، نقالی، اجرای سرود، روایت و خاطرهگویی، و همچنین رونمایی از آثار نمایشگاهی و تجسمی مرتبط با موضوع برگزار خواهد شد. استفاده از قالبهای مختلف هنری، از جمله اهداف این برنامه برای ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان و ثبت روایتهای اجتماعی این وقایع عنوان شده است.
نخستین مجلس از سلسلهبرنامههای «گلستان در آتش» روز پنجشنبه ۹ بهمنماه، پس از نماز مغرب و عشا، در مسجد جعفری واقع در کوی نصر شهر تهران برگزار میشود. در این برنامه، علیمحمد مودب، علیاکبر فرهنگیان و میثم اکبری بهعنوان شاعران مهمان حضور خواهند داشت و به شعرخوانی میپردازند.
برگزارکنندگان امیدوارند این سلسلهمجالس بتواند ضمن ثبت روایتهای فرهنگی و هنری از این حوادث، به بازخوانی نقش مساجد بهعنوان کانونهای هویتی و اجتماعی در محلات شهری کمک کند.
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