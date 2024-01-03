به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت انرژی خراسان شمالی که در محل شرکت گاز برگزار شد، گفت: با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی استان و همچنین ابلاغیه‌های شرکت گاز مدیریت بهینه مصرف گاز در رعایت دمای استاندارد برای همه دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها الزامی است.

وی در ادامه افزود: رعایت الگوی مصرف توسط ادارات و مردم علاوه بر کمک به بخش تولید و صنعت همچنین باعث پایداری شبکه می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی گفت: در صورت عدم رعایت با افت فشار مواجه خواهیم شد.

رستمی با اشاره به افت فشار سال گذشته افزود: تجربیات سال گذشته نواقصی را نشان می‌داد که تلاش شده تا در سال جاری رفع شود.

وی در ادامه افزود: امروز سوخت جایگزین صنایع و نیروگاه‌ها تکمیل شده و بیش از ۱۷۰ خبازی دوگانه سوز شده‌اند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان خرید تجهیزات گرمایشی توسط هلال احمر انجام شده و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است که در شرایط بحرانی کمک‌رسان خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بر همراهی و هم‌افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها تاکید کرد و خواستار نظارت بیشتر بر رعایت دمای ابلاغی به ادارات و بانک‌ها شد.