به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت انرژی خراسان شمالی که در محل شرکت گاز برگزار شد، گفت: با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی استان و همچنین ابلاغیههای شرکت گاز مدیریت بهینه مصرف گاز در رعایت دمای استاندارد برای همه دستگاهها، نهادها و بانکها الزامی است.
وی در ادامه افزود: رعایت الگوی مصرف توسط ادارات و مردم علاوه بر کمک به بخش تولید و صنعت همچنین باعث پایداری شبکه میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی گفت: در صورت عدم رعایت با افت فشار مواجه خواهیم شد.
رستمی با اشاره به افت فشار سال گذشته افزود: تجربیات سال گذشته نواقصی را نشان میداد که تلاش شده تا در سال جاری رفع شود.
وی در ادامه افزود: امروز سوخت جایگزین صنایع و نیروگاهها تکمیل شده و بیش از ۱۷۰ خبازی دوگانه سوز شدهاند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان خرید تجهیزات گرمایشی توسط هلال احمر انجام شده و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است که در شرایط بحرانی کمکرسان خواهد بود.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بر همراهی و همافزایی و هماهنگی همه دستگاهها تاکید کرد و خواستار نظارت بیشتر بر رعایت دمای ابلاغی به ادارات و بانکها شد.
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