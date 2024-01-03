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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۸

در راستای مدیریت بحران انرژی؛

دوگانه‌سوزی ۱۷۰ نانوایی در خراسان شمالی انجام شده است

دوگانه‌سوزی ۱۷۰ نانوایی در خراسان شمالی انجام شده است

بجنورد_ مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی گفت: دوگانه‌سوزی ۱۷۰ نانوایی در راستای مدیریت بحران گاز انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت انرژی خراسان شمالی که در محل شرکت گاز برگزار شد، گفت: با توجه به ناترازی تولید و مصرف گاز و مصوبات کارگروه مدیریت انرژی استان و همچنین ابلاغیه‌های شرکت گاز مدیریت بهینه مصرف گاز در رعایت دمای استاندارد برای همه دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها الزامی است.

وی در ادامه افزود: رعایت الگوی مصرف توسط ادارات و مردم علاوه بر کمک به بخش تولید و صنعت همچنین باعث پایداری شبکه می‌شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی گفت: در صورت عدم رعایت با افت فشار مواجه خواهیم شد.

رستمی با اشاره به افت فشار سال گذشته افزود: تجربیات سال گذشته نواقصی را نشان می‌داد که تلاش شده تا در سال جاری رفع شود.

وی در ادامه افزود: امروز سوخت جایگزین صنایع و نیروگاه‌ها تکمیل شده و بیش از ۱۷۰ خبازی دوگانه سوز شده‌اند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان خرید تجهیزات گرمایشی توسط هلال احمر انجام شده و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است که در شرایط بحرانی کمک‌رسان خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی بر همراهی و هم‌افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها تاکید کرد و خواستار نظارت بیشتر بر رعایت دمای ابلاغی به ادارات و بانک‌ها شد.

کد مطلب 5984273

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