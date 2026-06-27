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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۰

رستمی: خراسان شمالی آماده بهره‌برداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی است

رستمی: خراسان شمالی آماده بهره‌برداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی است

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، این استان آماده بهره‌برداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای تأمین پایدار انرژی است.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در دیدار با معاون زیرساختی سازمان پدافند غیرعامل که عصر شنبه در استانداری خراسان شمالی برگزار شد،، با قدردانی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در دفاع از کشور، اظهار کرد: همراهی و حمایت مردم از مسئولان و نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف، تاکنون توفیقات چشمگیری را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین و مؤثرترین پدافند، «پدافند مردم‌محور» است، افزود: این سرمایه اجتماعی، ضامن امنیت، اقتدار و تاب‌آوری کشور در شرایط حساس و بحرانی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اقدامات خراسان شمالی در حوزه پدافند غیرعامل گفت: تجهیز ۴۰ درصد نانوایی‌های خراسان شمالی به سیستم دوگانه‌سوز، فراهم شدن مقدمات تجهیز ۴۰ حلقه چاه آب برای بهره‌برداری در شرایط بحرانی، تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و حفظ آرامش بازار از جمله اقدامات مطلوب استان در این حوزه است.

رستمی همچنین از آمادگی خراسان شمالی برای بهره‌برداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری و تأمین پایدار انرژی در شرایط خاص خواهد بود.

کد مطلب 6872364

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