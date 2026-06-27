به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در دیدار با معاون زیرساختی سازمان پدافند غیرعامل که عصر شنبه در استانداری خراسان شمالی برگزار شد،، با قدردانی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در دفاع از کشور، اظهار کرد: همراهی و حمایت مردم از مسئولان و نیروهای مسلح در عرصههای مختلف، تاکنون توفیقات چشمگیری را برای جمهوری اسلامی ایران رقم زده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه مهمترین و مؤثرترین پدافند، «پدافند مردممحور» است، افزود: این سرمایه اجتماعی، ضامن امنیت، اقتدار و تابآوری کشور در شرایط حساس و بحرانی به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات خراسان شمالی در حوزه پدافند غیرعامل گفت: تجهیز ۴۰ درصد نانواییهای خراسان شمالی به سیستم دوگانهسوز، فراهم شدن مقدمات تجهیز ۴۰ حلقه چاه آب برای بهرهبرداری در شرایط بحرانی، تأمین کالاهای اساسی، تنظیم بازار و حفظ آرامش بازار از جمله اقدامات مطلوب استان در این حوزه است.
رستمی همچنین از آمادگی خراسان شمالی برای بهرهبرداری از ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی خبر داد و تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی، گامی مؤثر در افزایش تابآوری و تأمین پایدار انرژی در شرایط خاص خواهد بود.
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