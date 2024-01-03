احتمال وقوع بارش پراکنده باران در استان بوشهر تا پایان امروز

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا روز یکشنبه هفته آینده با وزش بادهای شمالی روی دریا، سواحل استان به تناوب متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: تا پایان وقت امروز احتمال وقوع بارش پراکنده باران در برخی از نقاط استان به خصوص نواحی مرکزی و جنوبی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، تا پایان وقت امروز در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده باران و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا در برخی ساعات با سرعت ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در سواحل مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.