همایش سالانه ریحانه النبی (س) در شهرستان مهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سالانه ریحانه النبی (س) همراه با شعرخوانی و اهدای تندیس جایزه ادبی ریحانه به برگزیدگان هفتمین دوره جایزه ادبی ریحانه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی لاری رئیس هیأت مؤسس مرکز اسلامی فاطمیه و وزیر اسبق کشور، سیدرضا صالحی امیری وزیر اسبق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی جعفری استاد دانشگاه و پژوهشگر نهج‌ البلاغه، احمد مسجد جامعی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه در شهرستان مهر برگزار شد.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی نام زهرای مرضیه را سرمایه معنوی همه تاریخ اسلام و جهان اسلام دانست و گفت: خلافت بغداد جمعی از شیعیان را جمع می‌کند که گواهی بگیرند امامان از تبار فاطمی نیستند اما نام مبارک فاطمه زهرا پرطنین بوده و برای همیشه در تاریخ جاودان می‌ماند و از همان زمان خلافت بغداد را به نگرانی وا می‌دارد.

احمد مسجد جامعی گفت: دانشگاه الازهر مصر از بقایای دولت فاطمی است و برای نخستین بار دانشگاه الازهر مصر مذهب شیعه را مذهب رسمی دانست و نام دانشگاه الازهر برگرفته از نام فاطمه زهرا (س) است.

قائم مقام مؤسسه دایره‌ المعارف بزرگ اسلامی‌ در ادامه عنوان کرد: حضرت زهرا (س) از فدک دفاع می‌کرده‌اند، این دفاعیه از این منظر بوده که بقیه نیز بتوانند حق خود را بگیرند و به همین خاطر حضرت زهرا (س) فرمودند اگر حق من ضایع شود فردا در جامعه اسلامی چه اتفاقی رقم خواهد خورد.

حضرت زهرا (س) سرمایه اتحاد جهان اسلام است

وی خاطرنشان کرد: حضرت زهرا (ع) در موضوع فدک برای گرفتن حق می‌ایستد و پشتوانه و پایگاه مردمی حضرت زهرا (س) بسیار حائز اهمیت بود و به همین خاطر حضرت این موضع را داشتند.

مسجد جامعی تصریح کرد: پشتوانه معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) حتی به داد کسانی که در برابر او ایستاده بودند می‌رسید؛ در میان کسانی که با حضرت ستیز داشتند هنگامی که نام حضرت می‌آمد ترس وجود داشت.

وی حضرت زهرا (س) را سرمایه اتحاد جهان اسلام برشمرد و تاکید کرد: حضرت به عنوان یک سرمایه می‌تواند همه جهان اسلام را در کنار هم قرار دهد و همه دل‌ها را لبریز از محبت کند.

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد: هنگامی که رودکی پدر شعر و موسیقی فارسی راجع به حضرت زهرا و امیرالمومنین (ع) می‌گوید مشخص می‌شود که چقدر نام این دو بزرگوار با ایرانیان عجین شده است.

ابونجمی، امام جمعه اهل تسنن خنج نیز در این مراسم ضمن بزرگداشت حضرت زهرا (س) گفت: این مراسم سرمایه‌ای برای روز رستاخیز است و عدالت، محبت، گذشت و عفو از ارزشهای بزرگان دین هویدا شده است.