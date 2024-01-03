  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۵

سرپرست فدراسیون بادبانی:

ورزش بادبانی از نظر زیرساخت ضعیف است

ورزش بادبانی از نظر زیرساخت ضعیف است

ساری- سرپرست فدراسیون بادبانی گفت: ورزش بادبانی از نظر زیرساخت و امکانات در کشور وضعیت خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیمی نیا ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیأت بادبانی مازندران با تبریک انتخاب امیردریادار شفقت به عنوان رئیس هیأت بادبانی مازندران گفت: لباسی که بر تن این امیر سرافراز است برای ما مقدس است و زمانی که با منش پهلوانی باشد مقدس‌تر است.

وی افزود: ورزش بادبانی به لحاظ زیرساخت و امکانات وضعیت خوبی ندارد و شاید امکانات ما جوابگوی حضور ورزشکاران در رقابت‌های آسیایی و بین المللی را ندهد اما در تلاش هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود اتفاقات خوبی را برای این ورزش رقم بزنیم.

ابراهیمی نیا در ادامه بیان کرد: مازندران استان بزرگ و با توجه به آمایش سرزمینی سرشار از استعداد در این ورزش است و از حضور هرکسی که بتواند به توسعه ورزش بادبانی کمک کند استقبال می‌کنیم.

رجبی مدیرکل ورزش و جوانان نیز در پایان این مجمع با تبریک به امیر شفقت گفت: اینکه فردی در چنین جایگاهی حاضر شوند به ورزش هم کمک کنند باعث افتخار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر مازندران در ورزش افزود: این استان به لحاظ کسب افتخارات ورزشی در کشور نمونه است و افتخارآفرینی در بازی‌های آسیایی اخیر توسط ورزشکاران مازندرانی نمونه بارز این مدعاست.

رجبی تاکید کرد: در مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی داریم و با توجه به جذابیت و هیجان ورزش بادبانی می‌توان به گسترش و موفقیت این رشته ورزشی نیز امیدوار بود.

به گزارش مهر، آریا شفقت رودسری با کسب ۱۸ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه به عنوان رئیس هیأت بادبانی انتخاب شد.

کد مطلب 5984293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها