ورزش بادبانی از نظر زیرساخت ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ابراهیمی نیا ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیأت بادبانی مازندران با تبریک انتخاب امیردریادار شفقت به عنوان رئیس هیأت بادبانی مازندران گفت: لباسی که بر تن این امیر سرافراز است برای ما مقدس است و زمانی که با منش پهلوانی باشد مقدس‌تر است.

وی افزود: ورزش بادبانی به لحاظ زیرساخت و امکانات وضعیت خوبی ندارد و شاید امکانات ما جوابگوی حضور ورزشکاران در رقابت‌های آسیایی و بین المللی را ندهد اما در تلاش هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود اتفاقات خوبی را برای این ورزش رقم بزنیم.

ابراهیمی نیا در ادامه بیان کرد: مازندران استان بزرگ و با توجه به آمایش سرزمینی سرشار از استعداد در این ورزش است و از حضور هرکسی که بتواند به توسعه ورزش بادبانی کمک کند استقبال می‌کنیم.

رجبی مدیرکل ورزش و جوانان نیز در پایان این مجمع با تبریک به امیر شفقت گفت: اینکه فردی در چنین جایگاهی حاضر شوند به ورزش هم کمک کنند باعث افتخار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر مازندران در ورزش افزود: این استان به لحاظ کسب افتخارات ورزشی در کشور نمونه است و افتخارآفرینی در بازی‌های آسیایی اخیر توسط ورزشکاران مازندرانی نمونه بارز این مدعاست.

رجبی تاکید کرد: در مازندران ۱۵ شهرستان ساحلی داریم و با توجه به جذابیت و هیجان ورزش بادبانی می‌توان به گسترش و موفقیت این رشته ورزشی نیز امیدوار بود.

به گزارش مهر، آریا شفقت رودسری با کسب ۱۸ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه به عنوان رئیس هیأت بادبانی انتخاب شد.