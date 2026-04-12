به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعدازظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیأت ورزشهای آبی استان، بر لزوم تمرکز بر شناسایی استعدادها و تقویت زیرساختهای قهرمانی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان اظهار داشت: هیأت ورزشهای آبی باید با بهرهگیری از توان مربیان و پیشکسوتان، مسیر کشف و پرورش استعدادهای برتر را هموار کند تا سهم مازندران در کسب مدال افزایش یابد.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین نقش بخش خصوصی را در توسعه این رشتهها مهم دانست و افزود: سرمایهگذاری در اماکن ورزشی بهویژه استخرها، در کنار نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تعرفهها، میتواند به گسترش جامعه هدف کمک کند.
در ادامه این مجمع، انتخابات هیأت ورزشهای آبی برگزار شد و سیدجواد قاسمی بهعنوان تنها نامزد، با کسب اکثریت آرا برای چهار سال دیگر در سمت ریاست این هیأت ابقا شد.
