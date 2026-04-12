۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

مدال‌آوری در ورزش‌های آبی باید تقویت شود

ساری- مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به ورزش قهرمانی، خواستار برنامه‌ریزی جدی برای افزایش مدال‌آوری در رشته‌های آبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعدازظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیأت ورزش‌های آبی استان، بر لزوم تمرکز بر شناسایی استعدادها و تقویت زیرساخت‌های قهرمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان اظهار داشت: هیأت ورزش‌های آبی باید با بهره‌گیری از توان مربیان و پیشکسوتان، مسیر کشف و پرورش استعدادهای برتر را هموار کند تا سهم مازندران در کسب مدال افزایش یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین نقش بخش خصوصی را در توسعه این رشته‌ها مهم دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در اماکن ورزشی به‌ویژه استخرها، در کنار نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تعرفه‌ها، می‌تواند به گسترش جامعه هدف کمک کند.

در ادامه این مجمع، انتخابات هیأت ورزش‌های آبی برگزار شد و سیدجواد قاسمی به‌عنوان تنها نامزد، با کسب اکثریت آرا برای چهار سال دیگر در سمت ریاست این هیأت ابقا شد.

کد مطلب 6799085

