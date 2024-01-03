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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۴۴

آمار جدید شهدا و مجروحان حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه

آمار جدید شهدا و مجروحان حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه

وزارت بهداشت غزه آمار جدیدی از شهدا و مجروحان ناشی از تجاوزهای ددمنشانه رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای ناشی از حمله‌های رژیم صهیونیستی به غزه خبر داد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ جنایت و کشتار دیگر را در این باریکه مرتکب شده که طی آن ۱۲۸ نفر شهید و ۲۶۱ نفر دیگر هم زخمی شدند.

همچنین وزارت بهداشت غزه بیان کرد که شمار کلی شهدای غزه از آغاز جنگ در هفتم اکتبر تا این لحظه به ۲۲ هزار و ۳۱۳ نفر و شمار مجروحان نیز به ۵۷ هزار و ۲۹۶ نفر رسیده است.

این در حالی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی مناطق مختلف خانیونس را در هدف قرار دادند که بر اثر آن ۱۰ نفر شهید شدند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی منطقه المناره در جنوب شرق خان یونس را هدف قرار دادند. منطقه الزعفران در اردوگاه المغازی در مرکز غزه هم هدف قرار گرفت.

کد مطلب 5984322

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