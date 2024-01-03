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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

با اعتراف به هلاکت یک نظامی دیگر؛

شمار تلفات نظامیان صهیونیست در نبرد زمینی غزه افزایش یافت

شمار تلفات نظامیان صهیونیست در نبرد زمینی غزه افزایش یافت

ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی به هلاکت صد و هفتاد و پنجمین نظامی خود در جنگ زمینی غزه اذعان کرده است که آمارهای میدانی این اعداد را بسیار بالاتر می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روند تلفات‌دهی ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف زمینی نوار غزه در بخش شمالی، مرکزی و جنوبی همچنان ادامه دارد.

رسانه‌های عبری در گزارشی تازه ضمن افشای هویت آخرین نظامی صهیونیست کشته شده در جنگ زمینی غزه، اعلام کردند: ارتش اسرائیل از زمان آغاز نبرد زمینی علیه غزه تاکنون به هلاکت ۱۷۵ نظامی خود اذعان کرده است.

بنابراین گزارش، در جریان نبرد زمینی غزه گروهبان «مرون موشه گرش» از نیروهای یگان یهلوم (مهندسی جنگی) در شمال غزه کشته شده است.

براین اساس با هلاکت این نظامی درجه‌دارصهیونیست شمار تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد غزه به ۱۷۵ نفر رسیده است، این در حالی است که منابع موثق میدانی این آمار را بسیار بالاتر ارزیابی می کنند.

از سوی دیگر، از ابتدای عملیات طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت دستکم ۵۰۹ نظامی خود اعتراف کرده است.

کد مطلب 5984300

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