به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فیلم، هفته گذشته فیلمبرداری فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه‌کنندگی محمد جواد موحد به پایان رسید و وارد مراحل پس از تولید شد.

تدوین این فیلم همزمان با فیلمبرداری توسط سیاوش کردجان آغاز شده بود و این روزها در مراحل پایانی قرار دارد.

موسیقی متن «باغ کیانوش» توسط بامداد افشار ساخته می شود که پیش از این در حوزه ساخت موسیقی فیلم و سریال های مختلفی فعالیت داشته است. همچنین صداگذاری این فیلم نیز این روزها توسط رامین ابوالصدق در حال انجام است.

شهرام حقیقت دوست، علیرضا آرا، مجید پتکی، با حضور عباس جمشیدی‌فر بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند.

«باغ کیانوش» روایتی اقتباسی از دهه ۶۰ دارد و به عنوان اولین محصول مشترک باشگاه فیلم سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

سینمایی «باغ کیانوش» پس از آماده سازی نسخه نهایی برای رونمایی در جشنواره فیلم فجر ۴۲ آماده می شود.

عوامل این پروژه عبارتند از؛ تهیه کننده: محمد جواد موحد، نویسنده و کارگردان: رضا کشاورز حداد، مجری طرح: محمد گودرزی، مشاور کارگردان: حسین دارابی، مشاور نویسنده: احسان ثقفی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی هدایی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، مدیر صدابرداری: حسین بشاش، طراح گریم: محمود دهقانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سیاوش رمضانلو، تدوین: سیاوش کردجان، موسیقی: بامداد افشار، طراح لباس: مجید لیلاجی، مدیر تولید: محمداسماعیل کلبی آبادی، طراح و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، جلوه های ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، انیمیشن: میلاد محمدی، عکاس: سعید کریمی و حسن شجاعی، روابط عمومی: عطیه موذن.