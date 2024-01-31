به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد قرار است روز پنجشنبه ۱۹ بهمن در برج میلاد خانه جشنواره نمایش داده شود. پیش فروش بلیت‌های این فیلم سینمایی در سینماهای مردمی نیز آغاز شده است و از ۱۲ تا ۲۲ بهمن در این سینماها اکران می‌شود.

همزمان با آغاز چهل و دومین جشنواره فیلم فجر نیز از لوگوموشن این فیلم سینمایی با طراحی محمد اسفندیاری منتشر شد.

«باغ کیانوش» یک قصه ماجراجویانه با رگه‌هایی فانتزی است که نوجوانان محور آن هستند.

در متنی که به عنوان خلاصه داستان این اثر سینمایی منتشر شده، آمده است: مثل نوک زبونم که بدموقع حرفای مهم رو قیچی می‌کنه … مثل خاطره‌ای که بهترین لحظه‌شو یادم رفته... مثل نفس... مثل نسیم... مثل دستی که درست تو مهم‌ترین لحظه‌ها نمیشه رو کمکش حساب کرد...

شهرام حقیقت‌دوست، علیرضا آرا، با حضور عباس جمشیدی فر و همچنین مجید پتکی، مهدیه نساج، لادن ژافه وند و مهدی فریضه بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

امیرحسین بیات، ابوالفضل ایوانی، دانیال جعفری، ارغوان شعبانی، امیرعلی صحرایی، امیرمحمد صحرایی، اشکان اردستانی، رونیکا بهرام‌زاده، ابوالفضل حسن‌خانپور، گرشا نامورصدیق نیز دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند.

«باغ کیانوش» روایتی اقتباسی از دهه ۶۰ دارد و به عنوان اولین محصول مشترک باشگاه فیلم سوره و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.