به گزارش خبرگزاری مهر معاون روابط بین الملل بانک مرکزی گفت: در مورد افغانستان و عراق به دلیل روابط اجتماعی گسترده و امکان واردات ریالی خدمات از آن‌ها و در مورد کشور روسیه به دلیل نهایی سازی توافق پیمان پولی دو جانبه در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه قابلیت اجرا خواهد یافت.

وی گفت: مناسبات تجاری و مراودات اجتماعی کشورمان با عراق و افغانستان بسیار زیاد است برای گسترش فعالیت اقتصادی بانک مرکزی سازکار جدیدی را طراحی کرده است.

محسن کریمی در ادامه افزود: سازکار ریال آفشور یا ریال برون مرزی دستور العملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خودشان از ریال استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند، بیان کرد: در این طرح صادر کننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.

معاون روابط بین الملل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: این طرح هم به زوار ایرانی و عراقی و هم برای اتباع افغانستان کمک می‌کند. به طور نمونه اتباع زیادی از کشور افغانستان در ایران فعالیت می‌کنند، که برای ارسال پول خود به کشورشان نیاز به تبدیل آن به ارز در بازار غیر رسمی دارند؛ ریال برون مرزی (ریال آفشور) می‌تواند این مشکل را برای انتقال ارز برای اتباع رفع کند.

کریمی گفت: حدود شش ماه گذشته عملیات مطالعاتی این طرح آغاز شده است و امیدوار هستیم تا چند ماه آینده این طرح عملیاتی شود.

وی در پایان بیان کرد: همه تجارت ما با افغانستان و عراق به سمت صادرات ریالی نمی‌رود بلکه به میزانی که بتوانیم واردات ریالی انجام دهیم این طرح قابل اجراست. امکان صادرات ریالی به روسیه نیز در چارچوب پیمان پولی دوجانبه از نوع خط معاوضه نقدینگی به میزان توازن تجاری سالانه دو کشور خواهد بود.