  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۲۰

یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد نیاز به کار کارشناسی دارد

یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد نیاز به کار کارشناسی دارد

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه گفت: این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد و رییس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه نظر دولت را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمد حسینی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره طرح مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه اظهار کرد: نظر دولت را رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند، اما یکی از توصیه‌های رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی نظام، قانون‌گذاری دارای قابلیت اجراست، یعنی قانونی نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی گفت: برخی در اینکه این مسئله قابلیت اجرا دارد یا خیر نظراتی دارند که باید مطرح شود تا کار کارشناسی درباره آن صورت گیرد.

کد مطلب 5984353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها