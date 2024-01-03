یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد نیاز به کار کارشناسی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمد حسینی امروز در حاشیه نشست هیئت دولت درباره طرح مرکز پژوهشهای مجلس درباره اختصاص یارانه ۱۵ لیتری بنزین به همه افراد جامعه اظهار کرد: نظر دولت را رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند، اما یکی از توصیههای رهبر انقلاب در سیاستهای کلی نظام، قانونگذاری دارای قابلیت اجراست، یعنی قانونی نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی گفت: برخی در اینکه این مسئله قابلیت اجرا دارد یا خیر نظراتی دارند که باید مطرح شود تا کار کارشناسی درباره آن صورت گیرد.
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